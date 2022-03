El inesperado deseo de Rodrigo de Paul para el clásico de Avellaneda: "Que haga un gol"

Rodrigo De Paul brindó una entrevista a TyC Sports y expresó cuál es uno de sus deseos para el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente.

Rodrigo De Paul, referente en Racing por surgir de las inferiores y jugar en la Primera del club, brindó una entrevista a TyC Sports antes del clásico de Avellaneda contra Independiente. En la misma contó su deseo de cara al encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional en cancha del "Rojo" el sábado 19 de marzo a las 20:45. La ilusión del futbolista, la cual vinculó con su entorno en el Atlético Madrid, sin dudas llamó la atención.

Los dichos del talentoso volante de la Selección Argentina, con pasado en la "Academia", involucran sus compañeros del elenco "Colchonero". Además, De Paul se refirió a un delantero del equipo de Fernando Gago que será fundamental si convierte en el duelo ante el conjunto que dirige Eduardo Domínguez. Por otro lado, defendió a su amigo Lionel Messi por las críticas que recibió luego de la eliminación de la UEFA Champions League con el Real Madrid.

"A ver si Hauche hace un gol, que lo tengo en el Gran DT", lanzó Rodrigo De Paul como "deseo" para sumar puntos en el juego de Olé. Y agregó: "El otro día salió que Antoine (Griezman) le escribió al chico del Gran DT porque no está la aplicación para IPhone. Acá creamos un grupo y jugamos". El ambiente en el Atlético Madrid es más que positivo luego de la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental en el que eliminó al Manchester United y se nota.

"Cada uno tiene su equipo. El otro día vino contento Antoine porque hizo un gol Ojeda de Godoy Cruz. Nos jugamos alguna que otra cosa, una cena. juega Angelito Correa, Luis (Suárez) también, pero la verdad nos divertimos, la pasamos bien", contó el mediocampista de la "Albiceleste". Por otra parte, se refirió al clásico de Avellaneda y afirmó que no se lo va a perder: "Obviamente lo voy a mirar".

Rodrigo De Paul defendió a Lionel Messi de las críticas

Tras la derrota ante el Real Madrid por Champions, Messi fue uno de los principales apuntados por los fanáticos del Paris Saint Germain. Sobre esto, De Paul habló en la entrevista y sostuvo: "Lo que pienso no te lo puedo decir mucho. Es poco entendible, pero bueno. No estoy de acuerdo. La gente no habrá hecho por un enojo, pero sin pensarlo. A un tipo como Messi no lo pueden silbar nunca, en ninguna parte del mundo y por ningún tipo de razón".

Sobre su relación con el mejor del planeta con quien también comparte amistad, el volante manifestó: "Al tener tanta buena relación con él, derivó a que en la cancha nos busquemos y nos entendamos. Nos miramos y sabemos cuándo sí y cuándo no. Me da mucha tranquilidad, porque saber que está ahí adelante y entiende lo que quiere hacer o decir me libera mucho a la hora de jugar".