Frases fascistas y un tatuaje de Mussolini, quién es el exjugador que agredió a Lionel Messi

El exjugador Paolo Di Canio, salió a cruzar a Lionel Messi tras la eliminación del PSG en manos del Real Madrid. "Es un marciano sin sentimientos..".

La eliminación del PSG en manos del Real Madrid sigue generando polémicas, esta vez el que se sumó a echar leña al fuego fue el exjugador italiano Paolo Di Canio quien dijo que "Lionel Messi es un marciano sin emociones". Más allá de este comentario, el pasado del futbolista italiano lo acerca al fascismo y se convirtió en uno de los personajes más controversiales del Calcio

Di Canio fue un delantero italiano en la época de los 90 y 2000, se lo recuerda por su paso por la Juventus, Lazio, Nápoli y Milán. También jugo en la liga escocia donde fue ganador del premio a "Futbolista del Año" para luego pasar por la Premier League. Allí debutó en el Sheffield Wednesday para luego ser transferido al West Ham donde recibió el premio FIFA Fair Play Award en el año 2001, también tuvo un paso por el Charlton Athletic, donde dejó un grato recuerdo en la afición allá por la temporada 2003/04. Pero más allá de esto, al delantero se lo recuerda por sus constantes comentarios ligados al fascismo. Su último paso por el mundo del futbol fue en 2008 donde militó en la filas del "Cisco Roma" de la tercera división italiana. Luego, una vez retirado tuvo dos experiencias como entrenador y luego pasó ser comentarista para la cadena Sky Sports, donde también tuvo un altercado.

Uno de los momentos más recordados fue cuando hizo un "saludo nazi" en dirección a los ultras de la Lazio, los "Irriducibili". Estos hinchas son conocidos por sus ideologías abiertamente fascistas. Por otro lado, entre otros detalles, Di Canio es un admirador del dictador italiano Benito Mussolini. Tal es así que tiene tatuado la palabra "DUX" en uno sus brazos y un gigantesco tatuaje del Águila Imperial en su espalda. Incluso, vale recordar que el salud ante los ultras de su equipo fue hecho nada más y nada menos que en un clásico ante la Roma. A raíz de este gesto fue suspendido por un partido y multado por la Federación Italiana de Fútbol.

Di Canio no oculta tener ideologías fascistas. Incluso esta situación lo llevó a tener inconvenientes en el Swindon Town, equipo donde tuvo su primera experiencia como entrenador y del que fue echado por malos resultados. Cuando pasó a ser el entrenador del Sunderland parte de los hinchas demostraron su descontento por la llegada de este nefasto personaje al banco de su club, pero la directiva del club le dio el visto bueno, lo que llevó a que el vicesecretario del club, David Miliband, hermano del líder laborista en el Reino Unido (Ed Miliband), presentara su renuncia, por no estar de acuerdo con la contratación.

Más allá de su pasado en el fútbol, en 2016, Di Canio conducía un programa de televisión para la cadena Sky Sports y volvió a causar polémica debido a que se presentó al aire con una camiseta de mangas cortas que dejaba expuesto el tatuaje con la palabra "DUX". Esta es una clara referencia a que, en latín, significa "Duce", que era el apelativo utilizado por nombrarse asimismo que utilizaba Benito Mussolini.

A pesar de todo esto, como futbolista Di Canio fue un delantero muy temperamental que logró ganar una UEFA con la Juventus y un Scudetto y una Supercopa con el Milán. En total en su carrera Paolo Di Canio disputado 549 partidos y logro anotar 116 goles, su mejor marca goleadora fue en la temporada 1999/00 con el West Ham donde en 30 apariciones logro anotar 16 goles, quedan séptimo en la tabla de goleadores de la Premier League.

En la actualidad Di Canio volvió a generar polémica

Paolo Di Canio habló, fiel a su estilo, tras la eliminación del PSG por UEFA Champions League y los abucheos que recibió el equipo en el Parque de los Príncipes. Por este motivo le dirigió fuertes palabras a Messi, en diálogo con Sky Sports, cadena de la que años antes fue despedido, y dijo lo siguiente: "Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones".

Pero las declaraciones no quedaron ahí, el controversial ex jugador se despacho con lo siguiente: "¿Messi? Mirad a Cristiano. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos”. Para cerrar las nefastas declaraciones Di Canio siguió pegándole a Messi: "Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la Selección Argentina. Claro que pueden chiflarlo en el PSG. Lo ficharon y era el sueño, la maravilla y luego la actitud fue distinta”.