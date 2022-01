Elías Gómez llegó a River y explotó contra Independiente: "Se manejaron raro"

Elías Gómez pasó la revisión médica, es nuevo jugador de River Plate y disparó contra Independiente por como se manejaron con él.

Ya es un hecho que Elías Gómez continuará su carrera en River Plate. Este miércoles 26 de enero por la mañana se realizó la revisión médica en el Centro Rossi y dejó atrás la polémica llegada al "Millonario". En sus declaraciones, dejó en claro cómo fue su acercamiento al elenco que dirige Marcelo Gallardo despejando las críticas al "Muñeco", y liquidó a la dirigencia de Independiente por la manera en que se manejaron con él.

El club de Núñez comprará el 70% del pase del jugador en una cifra cercana al millón y medio de dólares. Elías firmará contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 y se sumará al plantel después de sellar su vínculo. El lateral izquierdo de 27 años llegará proveniente de Argentinos Juniors, en donde tuvo un muy buen rendimiento. Además, Gómez ganó la Copa Argentina con Rosario Central en 2018 de la mano de Edgardo "Patón" Bauza.

Ante la pregunta de uno de los periodistas presentes sobre si hubo algún llamado de Marcelo Gallardo, Gómez respondió: "No existió ninguno. Por eso dije antes que yo estaba al margen de todo. Lo manejaron los clubes y mi representante", aseguró. Y agregó sobre el DT del "Millonario": "Está claro que potencia a todos los jugadores. Vienen buenos jugadores y se van mejores, así que busco eso".

Con respecto a la situación con Independiente afirmó: "Se manejaron raro, tirando una noticia que no estaba confirmada. La verdad que la decisión de venir a River la tomo yo, pero en ningún momento me gustó que haya salido el título que era jugador de Independiente". Mostraron el fragmento de la entrevista en ESPN F90 y el "Chavo" Fucks -ferviente hincha del "Rojo"- polemizó: "Yo me aferro a mi información. Existió un llamado de Gallardo y de Francescoli".

River espera por Esequiel Barco

Esequiel Barco no se realizó la revisión médica, como estaba estipulado en un principio para este miércoles 26 de enero. Por cuestiones contractuales con el Atlanta United de la Major League Soccer, el atacante todavía no dio el primer paso para sumarse al River de Gallardo. Desde el club de Núñez hacen lo posible para apurar los trámites y que Barco pase por el Centro Médico Rossi lo más pronto posible.

River busca a otro lateral

Consumada la llegada de Elías Gómez, ahora Marcelo Gallardo quiere a otro importante defensor del fútbol argentino. River inició la negociación por el jugador de San Lorenzo, Andrés Herrera con una oferta que el jugador rechazó. Por parte del "Millonario" llegó una contraoferta mucho más tentadora de dos millones de dólares más el préstamo de Cristian Ferreira y desde el "Ciclón" la analizan.