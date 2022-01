Polémica: el nuevo refuerzo de River que Gallardo le robó a Independiente

Marcelo Gallardo sumó a un nuevo refuerzo para River que tenía todo arreglado con Independiente y en el "Rojo" estallaron de bronca contra el DT.

La realidad de Independiente no es la mejor a pesar de la llegada de Eduardo Domínguez a la dirección técnica del club. Los refuerzos todavía no llegaron al plantel, y encima, uno de los que tenía casi todo cerrado finalmente no llegará al "Rojo". River Plate y Marcelo Gallardo se metieron en la negociación y finalmente un talentoso defensor que jugaba en Argentinos Juniors firmará contrato con el "Millonario"..

Elías Gómez se convirtió en el sexto futbolista que suma el "Muñeco" de cara a la temporada. Surgido de las inferiores de Rosario Central, el lateral izquierdo de 27 años viene de hacer un muy buen papel en el "Bicho" de La Paternal y llamó la atención tanto de Domínguez como de Gallardo. Según trascendió, en un principio el jugador le confirmó al técnico del conjunto de Avellaneda que seguiría en el club pero días después cambió de opinión.

River necesitaba un refuerzo de jerarquía para reemplazar a Fabrizio Angileri, quien no continuaría en el club. Es por esta razón, que Marcelo Gallardo llamó personalmente a Gómez para tentarlo cuando el jugador arregló de palabra con Independiente. El defensor no dudó y vestirá la "Banda", que pagó el 70% del pase, a partir de la Copa de la Liga Profesional que comenzará a mediados de febrero de 2022.

El enojo por parte del "Rojo" no viene sólo de esta transacción, sino de lo que ocurrió en la semana con el atacante Esequiel Barco. Este último surgió de las inferiores del club de Avellaneda y volvió al país para jugar en River a préstamo por un año. Incluso, la dirigencia del "Rey de Copas" hizo el esfuerzo para contratarlo nuevamente pero el futbolista decidió por el "Millonario" dejando atrás la propuesta de los Moyano y compañía.

River busca a otro lateral

Consumada la llegada de Elías Gómez, ahora Marcelo Gallardo quiere a otro importante defensor del fútbol argentino. River inició la negociación por el jugador de San Lorenzo, Andrés Herrera con una oferta que el jugador rechazó. Llegó una contraoferta mucho más tentadora de dos millones de dólares, el préstamo de Cristian Ferreira y desde el "Ciclón" la analizan.

"Veremos que responde San Lorenzo pero esta es información que en el transcurso de las horas va a comenzar a tomar forma porque ahora San Lorenzo tiene que dar la respuesta respecto de si acepta o no lo que le ofrece River. Vamos a ver si acepta la inclusión de un jugador como parte de pago en la operación", sostuvo el periodista Gustavo Yarroch en ESPN F12.