Emotiva cumbre del Chaqueño Palavecino con un ícono del folklore: "Tuve el honor"

El Chaqueño Palavecino mostró su reencuentro con un grande del folklore y emocionó a todos sus seguidores.

El Chaqueño Palavecino es uno de los artistas más populares y querido de la música en nuestro país y también en los países limítrofes, algo que quedó demostrado durante su visita a la ciudad boliviana de Tarija, donde brindó un show especial y tuvo una cumbre con quien él considera como un "grande" del folklore. Se trata del compositor de la letra de una de las canciones más emblemáticas del repertorio del cantante salteño.

Desde sus redes sociales, el Chaqueño Palavecino compartió un video y tituló la publicación con la frase: “Un encuentro que lleva la música en el alma”. Además, escribió para sus seguidores: “Tuve el honor de reencontrarme en Tarija, Bolivia, con un grande de nuestra música: Hugo Monzón, el creador de la cueca ‘Morir Cantando’, una obra que me ha acompañado a lo largo de mi carrera y se convirtió en un emblema en mi repertorio”.

El emotivo momento del Chaqueño Palavecino con Hugo Monzón

“Conversamos sobre los caminos que la música traza, sobre nuestras raíces y sobre cómo una canción puede unir corazones más allá de las fronteras”, agregó el músico argentino en su posteo y expresó su agradecimiento: “La música vive y nos trasciende, ¡y este momento es una prueba de ello! Gracias, Hugo, por esta joya que sigue emocionando a tantas almas”. “Les dejo este pedacito de nuestra charla y algo de la canción que tanto queremos”, sumó antes de revelar la situación que vivió con un fan.

“Este momento fue aún más especial porque me acompañó Miguelito, un fiel seguidor que conocí allí en Tarija. A pesar de sus dificultades motrices, su energía y pasión por la música son un ejemplo de lucha y amor por la vida”, detalló el Chaqueño Palavecino y festejó: “¡Viva la música que nos hermana!”. Como era de esperarse, rápidamente sus fans se volcaron en la publicación de Instagram para expresar sus emociones.

“El agradecido soy yo”, manifestó Monzón en el breve video que se viralizó en las redes y destacó la figura del artista de Salta: “Los paisanos de muchos lugares y países, me encuentran, me escriben y me mandan mensajes para decirme que la cueca la toca el Chaqueño con toda el alma y entra a todas las personas en el corazón”.

Por su parte, la familia del compositor aprovechó para escribirle al Chaqueño en los comentarios: “Gracias por ese homenaje Chaqueño a uno de los más grandes compositores tarijeños. La familia quedó muy agradecida. Éxitos en tu vida”, escribió una usuaria y otra remarcó: “La familia Monzón te queda muy agradecida, gracias por ser un gran ser humano y reunirte con mi tío Hugo Monzón”.

Hugo Monzón es el autor de uno de las canciones más populares del Chaqueño Palavecino.

“Qué grande, mi ídolo querido. Bendiciones, no me cansaré de escucharte cantar”, apuntó un hombre y otro escribió: “Viva América do Sul! Un saludo desde Brasil!!”. “Qué privilegio querido Chaqueño, que hermoso tema, y más hermoso en tu voz”, admiró una fan y otro fanático explicó: “Buenísimo Don Monzón y el Chaqueño, la humildad jamás se pierde. Que lindo que se de el tiempo de ir a cantarle la canción que compuso”. “Muy bien Chaqueño por el homenaje al Maestro Hugo Monzón! Viva Tarija! Viva Salta, sí señor!!! Sos un Grande Chaqueño!!!! Sin dudas el mejor!!!!”, se sumó otra persona y una más tarde agregó: “Inolvidable cueca, gracias por compartir”.