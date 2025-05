El triángulo se tensiona y el gobierno aprieta el acelerador

El gobierno necesita que su vocero, Manuel Adorni, haga un buen papel en las elecciones a concejal porteño que se celebran hoy, más de lo que se permite admitir en público. Su suerte en las urnas marcará el termómetro político hasta la próxima elección nacionalizada, que va a ser en la provincia de Buenos Aires, recién en septiembre. Es un dato que miran con especial interés los que pedalean en la bicicleta financiera que mantiene con vida la ficción de una economía sólida, mientras todo se derrumba alrededor de Javier Milei.

Lo que es más importante: sólo un triunfo de Adorni podrá traer calma, al menos por un tiempo, en la interna que tensiona el triángulo de hierro, entre Karina Milei y Santiago Caputo, que esta semana en el cierre de campaña quedó expuesta en un duelo entre los dos bandos. Al borde del escándalo, entre denuncias de corrupción y espionaje cruzadas, el presidente se vio obligado a suspender su viaje a Roma para atender personalmente la crisis que puede desatarse esta noche si el resultado resulta adverso para el delegado karinista.

Los ojos están puestos en Sebastián Pareja, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, a cargo hasta ahora del armado electoral para septiembre, que también responde políticamente a la secretaria general de Presidencia. Las columnas de militantes rentados recibieron 25 mil pesos para ponerse una remera violeta que los distinguiera del cosplay fascista de las camisetas bordó de Las Fuerzas del Cielo, el comisariado ideológico del régimen que responde a Caputo y el miércoles trató de coparle a Karina la parada.

Si el karinismo no puede anotarse un buen resultado esta noche, Las Fuerzas del Cielo irán por Pareja para correrlo del cierre de listas bonaerense, como paso previo a copar el premio principal, que serán las candidaturas nacionales. El hombre fuerte de Caputo en la provincia es Agustín Romo, detrás de quien asoma la figura de Joaquín de la Torre, el exintendente de San Miguel que pasó del sciolismo al massismo al vidalismo al neofascismo de Milei. En un gesto inusual contra la palabra de su hermana, el presidente respaldó a Romo en sus redes esta semana.

Otro punto de polémica entre la hermana y el monotributista pasará por el resultado que tenga Ramiro Marra, socio de Milei en la primera hora y desterrado por una decisión nunca explicada de Karina. Cerca de ella aseguran que detrás de la candidatura de Marra está la mano de Caputo. Cerca de Caputo dicen que Marra no sería candidato por afuera si Karina no lo hubiese expulsado de La Libertad Avanza. En caso de que haga una buena cosecha de votos y eso influya en el resultado final, se cruzarán las culpas por la paternidad de esa derrota.

El esfuerzo por un triunfo de Adorni se vio reflejado esta semana en una serie de anuncios rimbombantes pero que no tuvieron una contrapartida en el Boletín Oficial, dejando en evidencia que se apuraron para llegar antes de las elecciones. Aún así, la promesa más anticipada por el gobierno, que tiene que ver con la implementación de un nuevo blanqueo sin pasar por el Congreso, tuvo que ser pospuesta con excusas pueriles porque no estaba lista ni siquiera para un acto medio fantasma y sin preguntas en el filo de la veda.

El karma de vivir al Sur

Los otros dos anuncios electoralistas que sí se hicieron, aunque no se concretaron todavía, tienen efectos concretos y de largo plazo. El primero fue la eliminación de los aranceles para teléfonos celulares importados, que si se termina poniendo en práctica dejaría en jaque el régimen especial de Tierra del Fuego. La noticia causó una inmediata reacción de las plantas que funcionan en Río Grande, que se paralizaron, y en el resto de la isla, que se sumó a las protestas no tanto en solidaridad con los trabajadores sino por instinto de supervivencia.

Las imágenes de trabajadores apostados en la puerta de las fábricas, los tachos con llamas para dar algo de alivio en la helada noche austral, traen recuerdos de los primeros piquetes en Cutral-Co. Como aquellos, los obreros de Tierra del Fuego no van a irse a ningún lado porque no tienen a donde ir. Esta no es una pelea que pueda ganar por cansancio, como hizo otras veces el gobierno de Milei. Si el conflicto se profundiza y se extiende pronto dejará de parecer tan lejano visto desde la Quinta de Olivos.

La presión para dar marcha atrás con la medida también llega por parte de los dos empresarios que se benefician por los subsidios y que tienen vínculos cercanos e incluso sanguíneos en el gobierno, como en el caso del dueño de Mirgor, Nicky Caputo, primo del ministro de Economía Luis y tío de Santiago. Es un lobby poderoso que recibió garantías de la Casa Rosada antes incluso que los representantes de la Unión Obrera Metalúrgica hicieran siquiera un primer contacto con las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

El régimen fiscal especial de Tierra del Fuego se implementó por ley en 1972 con el objetivo de asentar población en el sur del país, la puerta a las Islas Malvinas y a la Antártida. Tuvo éxito: en medio siglo la población se multiplicó trece veces, el territorio nacional se convirtió en provincia y hoy esa provincia tiene la mayor proporción de empleo industrial del país. También es cierto que ese programa beneficia de forma cartelizada a dos empresas, encontró un límite y no tiene un plan estratégico para avanzar sobre esos cimientos hacia un modelo más sustentable.

El costo fiscal, aunque alto, no debería ser el impedimento para preservar la integridad territorial y la soberanía. Menos cuando existen otras alternativas, menos costosas en términos estratégicos, para cubrir ese bache presupuestario, si hiciera falta. El régimen de Tierra del Fuego figura en la adenda que detalla los subsidios que brinda el estado nacional a distintos sectores que el peronismo propuso discutir en 2023. En ese informe se consignan beneficios por un total de 4,5 puntos del PBI; el subsidio a la industria electrónica explica apenas la quinta parte de un punto.

El principal argumento, en todo caso, para cuestionar el régimen vigente es que a todas luces no alcanza para garantizar los objetivos estratégicos del país en una época en la que el derecho internacional pierde fuerza ante la prepotencia de un imperio en decadencia que ya puso sus ojos sobre esa isla en el extremo sur del continente que le puso nombre. Reforzar una presencia soberana acorde a las necesidades de este nuevo mundo debería ser una tarea prioritaria, aunque ciertamente no lo es para este gobierno.

Quienes con buena fe señalan la urgencia de afrontar reformas en ese sentido no deberían celebrar ahora; la medida que anunció el gobierno no va a mejorar nada ni está pensada para eso. Resistir este ataque (y señalarlo como lo que es) es una condición necesaria para pensar Tierra del Fuego con perspectiva nacional en el futuro. Imaginar conspiraciones y conjuras globales detrás de cualquier matiz o cuestionamiento tampoco le hace ningún favor a la causa, que necesita la confluencia de todos los sectores nacionales para enfrentar amenazas inmediatas.

La voz del patrón

La eliminación del régimen de Tierra del Fuego figura en el informe técnico que precedió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado el mes pasado, con un desembolso de 12 mil millones de dólares que salvaron al gobierno de Javier Milei de una corrida cambiaria con final incierto. “Las exenciones fiscales (incluso para apoyar la producción en regiones como Tierra del Fuego) también contribuyen a las inequidades”, dice explícitamente el documento, que es público y había elevado el nivel de alarma en la isla.

Esta semana un informe mostró cómo Argentina es, por lejos, el principal deudor del FMI, con un rojo de 63.986 millones de dólares. El top ten lo completan Ucrania (¡!), Egipto, Ecuador, Pakistán, Kenia, Angola, Costa de Marfil, Ghana y Bangladesh. Entre los nueve suman 62.506 millones, casi 1500 millones menos. Lo prodigioso es que el total de la deuda Argentina es responsabilidad política de un mismo ministro de Economía, Luis Caputo, y de un mismo presidente norteamericano, Donald Trump, que dos veces, en 2018 y 2025, rompió las reglas para salvar a un aliado.

Estados Unidos no disimula su interés en Tierra del Fuego. Desde que asumió Milei la visitaron dos jefes del Comando Sur, máximos responsables del Pentágono para esta región, y la encargada de negocios Abigail Dressel, que encabeza la embajada a la espera de la llegada del nuevo enviado con plácet. Hay sólo tres pasos interoceánicos que unen el Atlántico y el Pacífico. El mar ártico, Panamá y los estrechos y canales del sur. El gobierno de Trump avanza sobre los tres, en movimientos defensivos ante la unión a esta altura indisoluble entre Beijing y Moscú.

Esta semana se celebró la cumbre entre la CELAC y China, que culminó con anuncios de inversiones por diez mil millones de dólares para Brasil, incluyendo la instalación de plantas de autos eléctricos y de una red de trenes de alta velocidad, más otros 15 mil millones para el resto de la región. El encuentro, del que Argentina participó con una representación de tercer nivel que se negó a firmar el documento consensuado, mostró el aislamiento del gobierno de Milei en la región y ratificó la importancia estratégica que tiene el país visto desde Washington.

La enviada Dressel no se toma descanso. Lleva recorridas más provincias argentinas que ninguno de los ministros del gobierno, en una gira mágica y misteriosa que coincide con enclaves estratégicos: hidrocarburos, minería, puertos, Tierra del Fuego, el río Paraná. Esta semana estuvo en San Juan, poco después de que se diera a conocer el descubrimiento de una mina de cobre más importante de los últimos treinta años. En todos los rubros las prioridades norteamericanas son dos: primero mantener a los chinos afuera, después ver si quieren entrar ellos.

Acerca de nazis

El segundo anuncio de campaña fue la reforma migratoria, que ya había sido anticipada, como proyecto de proyecto de ley, en noviembre y en marzo, y ahora, aparentemente, se ejecutará por decreto. Los cambios anunciados no modifican sustancialmente los requerimientos para ingresar o permanecer en el país excepto para personas que cometen delitos leves, vinculados con la protesta social o la ocupación del espacio público, pero sí refuerzan una narrativa racista y la construcción de un enemigo interno tal como prescriben los ingenieros del caos.

La reforma migratoria tiene su reflejo oscuro en las redes de vocería informal de este gobierno, que instalan a través de cuentas de X y de Tik Tok la idea de una conspiración kirchnerista para poblar el país de inmigrantes y quitarselo a los “verdaderos argentinos”, una idea bastante nazi, por más que le pese al presidente. Mariano Pérez, youtuber de la banda de Las Fuerzas del Cielo, posteó en X que “el Plan Patria Grande fue un proceso migratorio creado por el kirchnerismo en 2006 con el fin de que los argentinos nunca más seamos felices”.

El supuesto “Plan Patria Grande” no es más que la imitación de bajo costo de otra teoría conspirativa, el Gran Reemplazo, de origen europeo y fuerte penetración en el supremacismo blanco norteamericano. La Teoría del Gran Reemplazo sostiene que el proceso migratorio desde Medio Oriente y África hacia Europa (o desde todas partes del mundo hacia Estados Unidos) no es una consecuencia de las desigualdades heredadas por la colonización sino un plan digitado por una élite para reemplazar la población blanca por extranjeros.

La Teoría del Gran Reemplazo ha sido un potente insumo para el terrorismo de ultraderecha. El 15 de marzo de 2019, en Christchurch, Nueva Zelanda, asesinó a 51 personas en dos ataques a mezquitas que transmitió en vivo por facebook. Antes del ataque había publicado un manifiesto que citaba esa teoría conspirativa. La escena se repitió en agosto de ese año en un supermercado en El Paso, Texas, con 21 muertos; y en mayo de 2022 en otro supermercado en Buffalo, Nueva York, con 10 víctimas fatales. Todos los atacantes citaban al Gran Reemplazo.

La teoría está basada en una frase del terrorista neonazi David Lane que se convirtió en una consigna para grupos de ultraderecha: “Debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos”. Suelen referirse a ella como “las 14 palabras”. A partir de allí el número 14, en general conectado con el 88 (por la octava letra, la H, Heil Hitler), se convirtió en un código con el que los neonazis se reconocen entre sí. Seguramente sea casualidad; 1488 fue el número que dejó fijo Milei en el perfil de su cuenta de instagram durante toda la campaña.

Otra teoría conspirativa que comparte muchos aspectos con el Gran Reemplazo es la Teoría del Genocidio Blanco, que tiene entre sus impulsores nada menos que a Elon Musk, el ídolo del presidente argentino. Musk, después de hacer el saludo nazi el día que asumió Trump y de bancar públicamente al partido neonazi Alternativa por Alemania, posó sus ojos sobre su tierra natal, Sudáfrica, para denunciar la supuesta persecusión a la minoría blanca, dueña del 80 por ciento de la tierra cultivable, por parte de los negros.

Esta semana fue noticia (aunque no tanto como debería haber sido) que Musk trató de manipular a Grok, el equivalente a ChatGPT que desarrolla su empresa xAI, para que brinde respuestas tendenciosas sobre este tema. El intento salió a la luz porque un error llevó a que el chatbot sacara el tema en conversaciones que no tenían nada que ver con Sudáfrica, dejando en evidencia el intento de adulteración. Esa es la cancha nivelada que celebra Milei y que influye sin que nos demos cuenta en la vida de todas las personas y hasta en el resultado de elecciones como la de hoy.