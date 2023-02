El presidente de Huracán se la pudrió a Boca: "Dignidad"

El presidente de Huracán destrozó a Boca Juniors en las horas previas al final del mercado de pases en el fútbol argentino luego de que el "Xeneize" no se quede con Lucas Merolla. El defensor fue uno de los principales objetivos de la dirigencia del club, pero entre una y oferta y la otra nunca llegaron a buen puerto. Esto enfureció al dirigente que no se guardó nada contra la institución de la Ribera y cargó con todo.

La realidad es que el joven zaguero que no concentró para el duelo entre el "Globo" y Yupanqui por la Copa Argentina es una de las estrellas a nivel local y no quieren venderlo por poco dinero. Esto es motivo más que suficiente para negarle a Boca y a otros equipos la posibilidad de tenerlo para la temporada 2023. Mientras negocian la renovación del vínculo con el futbolista, desde la cúpula del "Quemero" esperan una oferta superadora y el mandamás lo dejó bien en claro.

"No tendremos plata, pero sí dignidad", aseguró Garzón en diálogo con TyC Sports ante la posibilidad que de Merolla deje Huracán para irse a Boca por un número inferior al que pretenden. Además, el directivo agregó: "No se va a ir regalado del club, y le ofrecimos el mejor contrato de la historia". Sin dudas, muestra en sus palabras la consideración que le tienen al jugador y los motivos por los cuales no desean que se vaya todavía.

Si bien desde el "Xeneize" esperan que esto se resuelva para contar con un refuerzo de lujo, otro de los grandes del fútbol argentino también puso sus ojos en él. Luego de asegurar que están muy lejos de llegar a un acuerdo con el elenco "Azul y Oro", el presidente del "Globo" se refirió a la noticia que circuló en las redes sobre el interés de River: "Nadie me llamó por Merolla. Ahora estamos negociando su renovación".

Revelaron el motivo por el que Retegui le dijo que no a Ibarra para volver a Boca

Mateo Retegui es uno de los delanteros estrella del fútbol argentino y estuvo cerca de regresar a Boca Juniors en el mercado de pases. Sin embargo, tras una charla cara a cara con Hugo Ibarra, el atacante tomó una drástica decisión para su carrera y no dejó Tigre. El motivo que tuvo para quedarse en el "Matador" de Victoria fue más que contundente y se lo transmitió al entrenador que dirige a la Primera del "Xeneize" cuando este último le hizo una propuesta. y estuvo cerca de regresar a. Sin embargo, tras unapara su carrera y. El motivo que tuvo para quedarse eny se lo transmitió al entrenador quecuando este último le hizo una propuesta.

Mientras en Boca esperaban por la llegada de Miguel Merentiel, Diego Monroig contó en ESPN cómo fue la charla entre el jugador y el DT: "En el cara a cara de Retegui e Ibarra, el técnico le manifestó que si estaban sentados en ese momento era porque a Boca le interesaba y desde el club estaban dispuestos a utilizar la cláusula de repesca para tenerlo en cuenta, pero la titularidad no se le prometían a nadie. El jugador lo pensó y la respuesta fue: 'Prefiero quedarme en Tigre'".