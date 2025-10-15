El partido más lejano del año en Argentina: los separan 2300 kms y van por un triunfo clave en el fútbol argentino

El partido más lejano del 2025 en el fútbol argentino: los separan 2300 kms.

El fútbol argentino tendrá el partido más lejano del 2025 en breve en el marco de la Primera Nacional, en busca del ascenso a la Primera División. Unos 2300 kilómetros separan a uno equipo del otro, por lo que será uno de los encuentros más federales de la historia de Argentina. Los protagonistas son nada menos que Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, de Chubut.

El escenario será la reconocida y pintoresca "Tacita de Plata", uno de los estadios que se encuentran más al norte del país. En tanto, el equipo visitante es uno de los que está más al sur del territorio albiceleste. Este choque será por la ida de los cuartos de final del Reducido. Mientras que el "Lobo" jujeño hizo una muy buena etapa regular, el elenco chubutense acaba de perder la final por el ascenso por penales ante Gimnasia de Mendoza. Por lo tanto, tendrá una nueva oportunidad de subir a la elite a partir de este cotejo.

Gimnasia de Jujuy se hace fuerte de local casi siempre este año. Es que el cuadro comandado por Matías Módolo viene de avanzar frente a San Miguel por la ventaja deportiva, luego del 0-0 en el mismo Estadio 23 de Agosto. En tanto, al cuadro sureño liderado por Leandro Gracián se le escapó el ascenso a la Primera en el último minuto ante Gimnasia de Mendoza y luego cayó en la definición por penales. De esta manera, Deportivo Madryn deberá jugar con la decaída anímica que significó haber estado a un paso de la elite, pero no haber podido concretar el gran sueño en la cancha de Platense.

¿Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn? Hora, TV en vivo y streaming online

El conjunto del norte y el del sur chocarán en la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional el domingo 19 de octubre del 2025 desde las 14.45 horas de Argentina, con el arbitraje de Lucas Comesaña. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, mientras que el streaming irá por TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

En tanto, la revancha será el sábado 1 de noviembre a las 17 en Chubut. En el caso de empate en el resultado global, avanzará Deportivo Madryn por haber terminado mejor ubicado en la etapa regular.

El estadio de Deportivo Madryn, en cambio, queda bien al sur de Argentina.

Todos los cruces de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional

Sábado 18 de octubre

Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba) - 22 horas - Estadio El Gigante del Norte.

Domingo 19 de octubre

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn (Chubut) - 14.45 hs - Estadio 23 de Agosto.

Deportivo Morón vs. Atlanta - 17 hs - Estadio Nuevo Francisco Urbano.

Lunes 20 de octubre

Tristán Suárez vs. Estudiantes de Caseros - 19 hs - Estadio 20 de Octubre.

El ganador del Reducido obtendrá el segundo ascenso a la Primera División.