El insólito error de la AFA que se hizo viral en pleno partido de River ante Inter por la Libertadores

Mientras River Plate e Inter de Porto Alegre disputaban el partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, desde la AFA cometieron un insólito error que se hizo viral.

Sobre el cierre del partido entre River Plate e Inter de Porto Alegre por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, desde las redes de la AFA publicaron un insólito tweet que se hizo viral al instante. El elenco de Martín Demichelis perdía 2 a 0, descontó con el gol de Robert Rojas, empató la serie y estuvo cerca de avanzar de ronda. Sin embargo, esto no sucedió ya que los de Eduardo "Chacho" Coudet se impusieron en los penales y se metieron en cuartos.

Los de "Micho" tampoco tuvieron suerte desde los doce pasos y se quedaron afuera del torneo continental. Pero antes de que esto suceda, la Asociación del Fútbol Argentino felicitó al "Millonario" por la clasificación a la mencionada instancia en dicha red social. Si bien eliminaron el posteo a los pocos minutos, el mismo no tardó en aparecer nuevamente con capturas de distintos usuarios mostrando el error de la entidad.

A las 23:11 del martes -antes de la definición-, desde AFA escribieron: "En Brasil, River Plate superó por penales a Internacional y avanzó a la siguiente instancia". Esto no sucedió y más allá de que los de Núñez estuvieron cerca, no lo lograron por los penales errados en la extensa tanda. Por supuesto, el tweet no duró mucho más tiempo en la cuenta oficial de la Asociación de Fútbol Argentino ya que rápidamente lo borraron.

Ahora, River tendrá por delante sólo la Copa de la Liga Profesional que disputará a partir del fin de semana del 20 de agosto. Esto se debe a que se despidió rápidamente de la Copa Argentina a manos de Talleres de Córdoba y de la Libertadores con el Inter de Coudet. Por otro lado, el equipo del "Chacho" ya está en cuartos y se enfrentará a Bolívar, que eliminó a Atlético Paranaense dando una de las sorpresas de la jornada.

El tweet de AFA sobre la clasificación de River que no fue

La estrella de River que podría irse al Inter Miami de Lionel Messi

El Inter Miami de Lionel Messi presiona para llevarse a una estrella de River en el mercado de pases. El poderoso club de Estados Unidos quiere negociar con el campeón del fútbol argentino, que no quiere desprenderse de sus principales figuras como mínimo hasta diciembre de 2023. El elegido por David Beckham y compañía es nada menos que un ídolo como Franco Armani.

El arquero de 36 años está en el radar del equipo dirigido por Gerardo "Tata" Martino, aunque no tiene como prioridad marcharse de Núñez en esta temporada. Fue el propio representante del jugador de la Selección Argentina, Martín Araoz, quien reconoció en Radio La Red (AM 910) que el entrenador Martín Demichelis podría perder en breve a su guardavalla titular. Y las alarmas se encendieron al instante luego del reciente título en la Liga Profesional.