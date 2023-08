La estrella de River que podría irse al Inter Miami de Lionel Messi

El Inter Miami de Lionel Messi va por una gran figura de River en el mercado de pases. Las negociaciones entre el club de Estados Unidos y el campeón del fútbol argentino.

El Inter Miami de Lionel Messi presiona para llevarse a una estrella de River en el mercado de pases. El poderoso club de Estados Unidos quiere negociar con el campeón del fútbol argentino, que no quiere desprenderse de sus principales figuras como mínimo hasta diciembre de 2023. El elegido por David Beckham y compañía es nada menos que un ídolo como Franco Armani.

El arquero de 36 años está en el radar del equipo dirigido por Gerardo "Tata" Martino, aunque no tiene como prioridad marcharse de Núñez en esta temporada. Fue el propio representante del jugador de la Selección Argentina, Martín Araoz, quien reconoció en Radio La Red (AM 910) que el entrenador Martín Demichelis podría perder en breve a su guardavalla titular. Y las alarmas se encendieron al instante luego del reciente título en la Liga Profesional.

El representante de Armani admitió contactos con Inter Miami: "No te voy a mentir"

En la entrevista con La Red, Araoz sorprendió cuando reconoció: “No puedo decirte que Armani no va a ir a Inter Miami... Hay rumores, no te voy a mentir". Igualmente, para la tranquilidad de los hinchas del "Millo", el agente aclaró al instante que el ex Atlético Nacional de Colombia “está muy contento en River” y puntualizó: “En estos momentos no me atiende el teléfono”.

Armani, arquero titular e ídolo de River.

Con Ezequiel Centurión como el habitual suplente, en el caso de que el arquero titular se vaya, la entidad de Núñez debería salir a buscar en el mercado a otro portero de jerarquía para afrontar el futuro inmediato. En tal caso también estaría la opción de repescar a Augusto Batalla, cuyo pase pertenece a "La Banda" aunque muestra un gran nivel en cada partido en San Lorenzo.

Hasta cuándo tiene contrato Armani con River

El vínculo del santafesino con la institución presidida por Jorge Brito se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo que de marcharse en la actualidad deberán resarcir económicamente a "La Banda". De cualquier manera, "El Pulpo" ya manifestó en diversas ocasiones que su máximo deseo a esta altura de su trayectoria profesional es retirarse en Atlético Nacional de Medellín.

Las estadísticas de Armani en River