El insólito comunicado de un club del ascenso para evitar insultos hacia un jugador por la Copa Potrero

Insólito: el comunicado de un club sobre un jugador que se fue para jugar la Copa Potrero.

El comienzo de la segunda edición de la Copa Potrero el pasado 14 de noviembre no estuvo librado de polémicas: al igual que el año pasado, la participación de futbolistas profesionales en el torneo organizado por Sergio 'Kun' Agüero provocó controversias, ya que algunos rescindieron su contrato en sus clubes para poder estar presentes. Un emblemático caso es el de Marcos Brítez, jugador de Los Eucaliptos, que obligó a un histórico club del ascenso del fútbol argentino a publicar un comunicado justificando su desvinculación de la institución.

El volante de 39 años dejó oficialmente de ser parte del plantel de Los Andes este lunes, después de que el cuadro del sur del Gran Buenos Aires lo informara por redes sociales. A pesar de que fueron doce en total los integrantes desafectados, el 'Milrayitas' publicó un mensaje aparte para él, aunque no especificó los motivos detrás de su salida: "Informamos a nuestros socios y simpatizantes que, de común acuerdo, se rescindió el contrato de Marcos Brítez Ojeda. Le deseamos el mayor de los éxitos y le agradecemos el profesionalismo con el que defendió nuestra camiseta", expresaron.

Ojeda no es el único jugador de Los Eucaliptos que tiene recorrido en las categorías del ascenso: también están Ezequiel Cohen, que estuvo en Deportivo Español (Primera C) este año, y el defensor Uriel Papaianni de Juventud Unida de San Miguel (Primera C). En esta campaña jugó apenas seis encuentros: cinco por la Primera Nacional (competición en la que el equipo finalizó decimotercero en la Zona A, sin clasificar al Reducido) y uno por Copa Argentina en el que cayó por 1 a 0 frente a Rosario Central.

Quién es Marcos Brítez, el futbolista de Los Andes que rescindió contrato para jugar la Copa Potrero

Brítez debutó en Los Andes en agosto de 2008, en una goleada en contra por 4 a 0 ante Belgrano de Córdoba; allí inició su trayectoria a los 18 años, en 2004, y en 2007 tuvo un breve préstamo en Tristán Suárez. En 2009 fue fichado por Racing, buscado por el entrenador Ricardo Caruso Lombardi, aunque jugó tan sólo seis encuentros. Luego pasó por Huracán en 2011, Independiente Rivadavia de Mendoza entre 2012 y 2013, y Talleres de Córdoba hasta 2014. En 2015 regresó al 'Milrayitas', donde permaneció hasta 2017 para luego disputar el Federal A con Altos Hornos Zapla. Antes de su tercer ciclo en Los Andes en 2025, pasó nuevamente por Tristán Suárez (2021), Almirante Brown (2022), Deportivo Italiano (2023) y Argentino de Monte Maíz (2024).

Brítez fue desvinculado de Los Andes: ahora, el volante de 39 años juega la Copa Potrero con Los Eucaliptos.

Estos son los equipos que participan de la Copa Potrero

Grupo A: La Crema, Federación Colombiana, Todo Suela, RFC, Baires.

Grupo B: Tap San Pedro, GEBA, Ciclón, Social y Deportivo 1936, GB Sports.

Grupo C: Liga Núñez, La Wilson, Las Piedras, La Fiebre, Barche.

Grupo D: Picapiedras, Fuerte Apache, Montereyes, Championsli, Alejo FC.

Grupo E: Alto Pasto, Argeave Sports, Los Eucaliptos, Mammana FC, Mi Abuela Lala.

Grupo F: Moreno, El Guayo FC, Argentina Streamers, La Rosario, London FC.

Grupo G: San Alberto, Mamón, Área Sport, Bidonaccio, La Jaula.

Grupo H: Ciudadela, Operativo Panda, La Gambeta, Dibu FC, Nikkei.

Por dónde se puede ver la Copa Potrero