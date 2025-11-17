Quiénes son los jugadores de la Copa Potrero 2025: la lista completa

Mauro Zárate, uno de los jugadores presentes en la Copa Potrero.

La Copa Potrero 2025 ya comenzó y por segunda vez consecutiva invita a poder vivir los enfrentamientos de equipos conformados por jugadores amateur, con el espíritu de los barrios, tal como lo dijo su principal cara visible Sergio "Kun" Aguero al anunciar esta competencia en 2024. Pese a esto, vale decir que la competencia cuenta con varias caras conocidas. Entre ellos ex jugadores de fútbol que supieron brillar en diferentes lugares. Algunos famosos y familiares de famosos.

Los partidos se disputan en el Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui, Pilar, Provincia de Buenos Aires. En cuanto al torneo, son 8 grupos de cinco equipos cada uno. Los partidos son de 7 vs. 7 y se juegan dos tiempos de 20 minutos cada uno, con un intervalo de 5. En la semifinal y la final se disputan dos tiempos de 25 minutos. Los goles son válidos desde cualquier lugar del campo, mientras que los equipos tienen la posibilidad de hacer 7 cambios por tiempo (no acumulativos). El jugador que sale puede volver a ingresar y en tiempo adicionado no se permiten variantes.

Qué jugadores forman parte de la Copa Potrero

En La Crema, el campeón de la primera edición y cabeza de serie del Grupo A, defenderá la corona con Mauro Zárate, Matías Pérez Acuña, Pablo Alvarado a quienes se suma el colombiano y ex enganche de Racing Giovanni Moreno. En el Grupo B, GB Sports contará con Gonzalo Bergessio, Jonathan Bottinelli y Mauro Bogado. Será rival de Barche, que tendrá a Leonel Vangioni y a Ricardo Caruso Lombardi como DT.

Giovanni Moreno juega la Copa Potrero.

Por otra parte está Argeave Sports, conjunto en el que militan Mariano Pernía, Matías Defederico y el colombiano Mauricio Cuero, quedó emparejado en el Grupo E con Mammana FC, equipo presidido por el actual defensor de Vélez, y Mi Abuela Lala -presidido por Julián Álvarez-, donde juegan Matías Suárez y Leonardo Pisculichi. También se destacan en el Grupo F El Guayo FC, presidido por Thiago Almada, Argentina Streamers, dirigido por Ignacio Mercier, y London FC -presidido por Manuel Lanzini-, donde estará el recientemente retirado Gianluca Simeone.

Por el Grupo G, Mamón, que cuenta con Esteban Fuertes de ayudante de campo, se verá las caras con Área Sport, con Augusto Fernández, Leonardo Ulloa y Rubens Sambueza, y La Jaula, donde Diego Latorre hace su debut como DT. Por último, en el Grupo H, Operativo Panda -antes Villa Rosa- es uno de los equipos con más profesionales: Cristian Lucchetti en el arco, Facundo Monteseirín, Cristian Erbes, Nicolás Bertolo y Mariano Pavone. Deberán medirse con Dibu FC, presidido por Emiliano Martínez, con Fabián Cubero, Joaquín Arzura y Franco Di Santo como jugadores destacados.

¿Por dónde ver la Copa Potrero?