El gol fantasma que salvó a Victoriano Arenas del descenso: polémica en el fútbol argentino

Victoriano Arenas ganó por un "gol fantasma" en la Primera C y se salvó del descenso. El video se viralizó en las redes sociales.

Un polémica más tuvo lugar en el fútbol argentino. En esta oportunidad, con un partido fundamental del Ascenso entre General Lamadrid y Victoriano Arenas (CAVA). Por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Primera C tuvo lugar un "gol fantasma" que convirtió el equipo visitante.

De esta manera, el conjunto que salió beneficiado llegó al 1-1 parcial a los 20 minutos del segundo tiempo y luego se llevó la victoria por 2-1. Con esos tres puntos, se salvó del descenso en la última jornada y logró permanecer en la cuarta categoría a nivel nacional.

Video viral: el gol fantasma de Victoriano Arenas vs. Lamadrid en la C

El elenco local necesitaba el triunfo para escapar de la zona baja de la tabla de posiciones, donde se encuentra 16° entre 19 clubes. En tanto, la visita iba por el mismo objetivo y además buscaba seguir en dicha divisional más allá de que marcha anteúltimo en la clasificación de este certamen.

"El Carcelero" estaba arriba en el marcador, aunque a los 60 minutos llegó la acción que luego trascendió a pleno en las redes sociales. El mediocampista de CAVA, Matías Ruiz, controló la pelota cerca del área rival y escapó de la marca de un oponente. Casi en el área chica, sacó un zurdazo fuerte, bajo y cruzado que dejó sin chances al arquero.

La cuestión es que en las imágenes el balón pareció no haber ingresado a la portería, ya que según la cámara principal salió desviado. Sin embargo, el festejo de los jugadores de Victoriano, la resignación de los adversarios y la convalidación del tanto por parte del árbitro Jonathan De Otto hicieron que el resultado quedara igualado. En esa zona del arco, la red estaba rota y a ello se debió la confusión general en la cancha ubicada en el Estadio Enrique Sexto ubicado en Villa Devoto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para colmo, sobre la hora, Diego Leguiza anotó de penal el gol del 2-1 definitivo para CAVA, que de esa forma consiguió la meta de no baja a la D, la última categoría afiliada a la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Apenas se viralizaron las imágenes de esta acción tan particular, algunos usuarios, fundamentalmente en Twitter, comenzaron a comentar que no había sido gol. En tanto, otros manifestaron que la pelota sí había ingresado: le hicieron zoom a la acción y argumentaron que "entró, pero no se ve porque la red está rota".