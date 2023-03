El fútbol de duelo: falleció Settimio Aloisio, el polémico representante de Batistuta

Fue el primer gran agente reconocido del fútbol argentino, con un lazo estrecho con futbolistas estrella de nuestro país.

El reconocido italiano representante de futbolistas Settimio Aloisio falleció el pasado martes a los 89 años en Buenos Aires. Trabajó con Gabriel Batistuta y Claudio Cannigia, entre otros, e intentó llevar a Diego Maradona al Nápoli en 1979.

Aloisio, oriudo de de Calabria, fue ícono en el mundo de la representación deportiva entre los 80' y 90', quizá uno de los primeros que rompió con el anonimato que existe alrededor de los futbolistas y desarrolló una vida cercano a los flashes televisivos. Su relación con Argentina estuvo grabada a fuego con su actividad profesional e, incluso, en sus últimos años de vida, donde decidió dedicarse a su familia instalado en la capital de nuestor país.

Su primer contacto importante con Argentina tuvo que ver con Maradona, a quien estuvo cerca de llevar al equipo en el que finalmente brilló pero tres años antes. Allí, Settimio observó que en los jugadores sudamericanos tendría un capital jugoso para explotar hacia Europa.

La comparación de Alisio con Batistuta y Maradona

En los años 90, Gabriel Batistuta era uno de los jugadores más reconocidos y aclamados en el mundo del fútbol, algo que supo explotar Aloisio al ser su representante. Luego de varios años trabajando para el exjugador de Boca y River, Aloisio logró cerrar una transferencia récord del delantero de la Fiorentina a la Roma, situación que desató polémica en Italia.

Sobre aquel traspaso, Aloisio le reconoció a Página 12 qué significó en su vida días después de hacerse efectivo: "Es la que me dio más satisfacción. Tuvimos a los tres clubes más importantes de Italia en la pelea hasta último momento. Creame que la explosión que provocó Batistuta en Roma sólo puedo compararla a la llegada de Maradona al Napoli. Gabriel apenas iba a dar una conferencia de prensa, pero los hinchas amenazaron al presidente con que lo querían ver. Entonces, en un día con 35 grados de temperatura, de manera espontánea, quince mil personas lo recibieron en el Olímpico",

Los jugadores argentinos que representó Settimio Aloisio

Si bien Aloisio se hizo popularmente conocido en nuestro país por ser el representante de Gabriel Batistuta y Claudio Paul Caniggia, también trabajó al lado de Diego Latorre, Oscar Ruggeri, Diego Cagna y Pedro Troglio. El porpio Ruggeri contó una anécdota que tuvo con el italiano tiempo atrás:“Estaba por firmar para jugar en el Inter hasta que apareció Aloisio y terminé en el Logroñés. Le pregunté qué hacía ahí y me contestó: 'Yo soy tu representante'. Le dije 'Salí de acá, que te arranco la cabeza'".

Los problemas de Aloisio con la ley

La vida de Alosio también incluyó varias polémicas. Además de haber sido perseguido por el fisco en varias oportunidades debido a que no cerraban los números de las transferencias, el calabrés de pelo blanco y bigote negro tuvo inconvenientes particulares con la ley.

Dichos problemas, hasta terminaron metiéndose en el traspaso de Diego Latorre de Boca a la Fiorentina, y el delantero contó que el representante acabó detenido en una cárcel de Verona. "Estuve dos meses parado, no me olvido más. Llegué al hotel en Roma y ahí me encontré con el Cholo Simeone, Carnevalli, Caniggia... todos jugadores que cambiaban de equipo en ese momento. Estaba Aloisio y vienen seis carabinieri y se lo llevan, lo arrastran a la habitación. Se lo llevan y le dicen que recoja sus cosas para ir a la cárcel de Verona. Yo quedé varado ahí. Entonces lo llamé a Carlitos Heller y le dije: 'Quiero volver a Boca, nadie se hace cargo de mi'. Y él me dice que estaba cerrado el libro de pases y que no podía volver. Me quedé tres meses en el hotel esperando. No iba a entrenar... Bajé a tierra, me deprimí mucho, nadie se quería hacer cargo de mí", contó "Gambetita" en ESPN años atrás.