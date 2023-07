Di Zeo lanzó su precandidatura a presidente de Boca y pidió por Villa: "Tiene que jugar"

Rafael Di Zeo rompió el silencio, lanzó su precandidatura a presidente de Boca Juniors y apoyó al colombiano Sebastián Villa.

Rafael Di Zeo confirmó su precandidatura a presidente de Boca Juniors de cara a las próximas elecciones y lanzó un insólito pedido sobre Sebastián Villa. El colombiano, condenado por violencia de género, regresó al país en los últimos días pero sabe que no tiene lugar entre los dirigidos por Jorge Almirón después de la sentencia. Sin embargo, encontró el apoyo inesperado del jefe de la barra brava del "Xeneize", que lo quiere en el primer equipo.

Si bien está más que claro que no sumará minutos con la camiseta "Azul y Oro" por decisión de la dirigencia de separarlo del plantel, el delantero espera por ese momento. Esta situación lo obligó a entrenar por su cuenta y lejos de sus compañeros, por lo que será muy difícil que vuelva a tener actividad con Boca. La única esperanza que tiene ahora dependerá del mencionado Di Zeo, que lo quiere sí o sí.

En diálogo con el ciclo Pintado de Azul y Oro, Rafael Di Zeo expuso su punto de vista sobre el caso de Sebastián Villa y esbozó: "Debería jugar, tendría que hacerlo por qué no está condenado. Hasta que no quede firme por casación ni está condenado y el juicio que le haga a Boca se lo va a ganar". Además, apuntó contra los que determinaron separarlo del equipo: "El que tomó la decisión no sabe nada. Es un burro o se dejó llevar por los medios".

Luego de esto, el líder de la hinchada del "Xeneize" insistió en su idea y profundizó: "Hasta que no quede firme su sentencia tiene que jugar. Le estás cortado la libertad de trabajo y es el mejor jugador. No entiendo la decisión". Al margen de estos dichos, el presente del futbolista en el club no era el mejor ni tampoco sobresalía entre sus compañeros.

Sebastián Villa volvió a la Argentina y sorprendió a todo Boca. El extremo colombiano de 27 años fue condenado por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en junio de 2023, aunque la pena de dos años y un mes no es de prisión efectiva sino condicional, por lo que puede continuar con su carrera.

El atacante no jugará más en "El Xeneize", aunque la ley lo ampara para seguir entrenándose con el club que es el dueño de su pase. Luego de las intimaciones entre ambas partes, el jugador practicará por su cuenta, apartado del plantel liderado por el director técnico Jorge Almirón. El representante del cafetero, Rodrigo Riep, le busca posibilidades en Europa aunque por ahora no existe alguna oferta concreta, a la espera de que el mercado de pases en el Viejo Continente culmine el próximo 31 de agosto.