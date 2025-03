Uno de los clubes históricos del ascenso argentino logró un hito impensado: jugar de noche en su estadio.

El fútbol tiene alegrías y tristezas. Quizá para los equipos más humildes, las pálidas vienen en cantidades agigantadas. Sin embargo, cuando un logro es conseguido, se disfruta el doble. Y si hablamos de algo que es verdaderamente histórico, mucho mejor. En esta ocasión, un modesto club ubicado en la localidad bonaerense de Merlo, que jugó contra River en la Primera B Nacional y contra el Boca de Juan Román Riquelme en la Copa Argentina 2012, tiene algo que contarnos.

Fundado el 8 de octubre de 1954, el Club Social y Deportivo Merlo siempre hizo todo a pulmón. Con el bolsillo de sus hinchas, muchos de ellos dirigentes en las diferentes comisiones directivas que pasaron, fueron armándose los cimientos y las tribunas de lo que hoy conocemos como el estadio José Manuel Moreno (NdeR: en honor al famoso Charro, quien vivió en Merlo, le dio su apodo al club y hasta se dio el gusto de dirigir técnicamente al primer equipo hasta el final de su vida).

Ya había sido un logro importantísimo la ampliación de la popular local, tan anhelada por los hinchas allá en 2013. La inauguración no fue en la división esperada, ya que justo ese año Deportivo Merlo descendió a la Primera B Metropolitana luego de 3 años en el Nacional B. Hoy, después de haber tocado el suelo y batallar en la Primera C, el Charro volvió a la tercera división del fútbol argentino y allí es donde hace pocos días, un nuevo sueño se hizo realidad.

Uno de los clubes históricos del ascenso argentino logró un hito impensado: jugar de noche en su estadio.

Hay un detalle no menor en la historia de Deportivo Merlo. Jugó partidos históricos, batalló contra los grandes en diferentes competencias, pero hay algo que jamás pudo hacer: jugar un partido de noche en su casa. Las torres de iluminación eran lo último que faltaba, la frutilla del postre para un club que crece al compás de su gente. Y ese día, o sea noche, llegó: el club logró el hito jamás alcanzado.

Deportivo Merlo logró el resultado que los hinchas esperaban

Fue la noche del 22 de marzo de 2025 la histórica para Merlo, que frente a más de 5000 personas que reventaron las tribunas logró jugar un partido oficial. Fue contra Argentino de Quilmes, por la Primera B Metropolitana. Y, como era de esperarse, ganó 1-0 con un terrible disparo de Santiago Sosa desde afuera del área.

En el fútbol, a veces, las cosas salen. Salen redondas, como se dice habitualmente. Y la redonda fue justamente el motor de miles de almas que alentaron a su club, disfrutaron de una velada nunca antes vivida y se llevaron más que tres puntos a sus casas.

El día que Deportivo Merlo jugó contra River en la B y casi elimina a Boca de la Copa Argentina

El 18 de septiembre de 2011, Deportivo Merlo mudó su localía a la cancha de Independiente. Allí, en una época donde los visitantes todavía iban a los estadios, el club aprovechó a venderle una gran cantidad de tickets a River Plate. El gigante que estaba en la Primera B Nacional se enfrentaba ante el modesto club de la zona oeste del conurbano. Y no pudo vencerlo: igualaron 0 a 0 con una polémica jugada en la que todo el mundo Charro pidió penal de Agustín Alayes a Emmanuel Martínez sobre el final del partido. En épocas sin VAR, el árbitro no lo vio y por consiguiente el juego no se detuvo.

Al año siguiente, el 3 de junio de 2012 tenía una nueva oportunidad de hacer historia para Merlo. Esta vez, por Copa Argentina y contra Boca Juniors. Tras eliminar a equipos como Tigre y Estudiantes de La Plata, el Charro estaba en semifinales de un torneo que tenía a River y Racing del otro lado de la llave. Al Xeneize no se le hizo fácil: logró ganarle a Merlo por penales, con Riquelme como figura y tras un empate agónico del Depo que invitó a la ilusión por unos minutos.