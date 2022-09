Copa Argentina: River y Boca jugarán el mismo día y se palpita un nuevo superclásico

La organización confirmó esta fecha después de varias idas y vueltas para los cuartos de final de la Copa Argentina.

A dos días del superclásico, Boca Juniors y River Plate tuvieron otra noticia que habla de un posible cruce en una instancia de eliminación directa. Tanto el conjunto Xeneize como el Millonario jugarán el miércoles 28 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Argentina y, si ambos ganan, se cruzarán en las semifinales.

La organización confirmó esta fecha después de varias idas y vueltas. El conjunto que dirige Hugo Ibarra como el de Marcelo Gallardo, de esta forma, tendrán cruces el mismo día. Boca, por su parte, enfrentará a Quilmes en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y ese encuentro será a partir de las 21:30.

Por otro lado, el equipo perdedor en el último superclásico tendrá que viajar hasta La Rioja para jugar contra Patronato de Paraná en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, desde las 17:30, un horario llamativo para un partido de esta magnitud. Vale decir, además que ese mismo miércoles 28 y también por cuartos habrá otro encuentro en donde se toparán el ganador de la llave Vélez Sarsfield-Independiente (se definirá este jueves en Jujuy) ante Talleres de Córdoba. El encuentro se llevará a cabo, a partir de las 14, en el estadio Centenario de Resistencia, capital del Chaco. Todos los partidos serán transmitidos por TyC Sports.

En tanto, el martes 27 se desarrollará el primer duelo de cuartos entre Banfield y Godoy Cruz de Mendoza, quienes se enfrentarán en el estadio Juan Gilberto Funes, de La Punta, en San Luis, a partir de las 16.

La impresionante revelación de JJ López sobre el rol de Passarella en el descenso de River: "Me obligó"

Durante la entrevista, reconoció que tomó el control del primer equipo con la promesa del mandamás de la institución de que "sólo sería por seis fechas" para luego volver a la Tercera. Sin embargo, los triunfos conseguidos hicieron que la dirigencia lo confirmara como el estratega principal.

De hecho, el mismo JJ López relató: "Como me fue muy bien, Passarella me obligó a seguir siendo el entrenador de River". "Cuando salió a buscar un DT, volvió con las manos vacías", repasó el exvolante multicampeón como futbolista. Acerca de ese suceso que resultó histórico para el fútbol argentino, remarcó que "cada uno tiene su responsabilidad, está repartido, es un juego de conjunto". Y hasta recordó: "Cada partido que jugaban con nosotros era una final. Era River, querían que se vaya al descenso... Es un deseo, no es que los hayan manipulado".