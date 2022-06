Carlos Tevez se quedó sin Chapa Retegui, que se bajó de Central y disparó: "Sé de ética"

Carlos Tevez recibió el primer golpazo como técnico de Rosario Central, ya que Carlos Retegui se bajó del cuerpo técnico por sus compromisos con Larreta. Y disparó munición gruesa.

A pesar de que Carlos Tevez había anunciado que Carlos "El Chapa" Retegui lo iba a acompañar en su cuerpo técnico en Rosario Central, durante la mañana del día siguiente el exentrenador de "Las Leonas" se bajó. Además, en su argumentación, explicó que no puede dejar de lado "de la noche a la mañana" sus compromisos con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

De esta manera, el estreno del "Apache" como estratega en el fútbol argentino sufrió el primer golpazo, a dos días del debut al mando del "Canalla" ante Gimnasia de La Plata como local. La baja del secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires fue sorpresiva y repentina.

Tevez se quedó en Rosario Central sin Retegui, que disparó: "No me voy dejando a la gente en la calle"

El extécnico de la Selección Argentina femenina de hockey sobre césped explicó por qué no acompañará al ídolo de Boca como parte del staff de trabajo en el conjunto de Arroyito. Durante la entrevista con Ruleta Rusa por Radio Metro (FM 95.1), "El Chapa" fue contundente y lapidario.

De hecho, expresó: "Es incompatible mi función y trabajar con Tevez en Rosario Central. Hay muchas familias que dependen de mí y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a la gente en la calle". De esta forma, dejó en claro que continuará como secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires y todo indica que ocupará dicho rol hasta el final de la gestión de Larreta a finales de 2023.

Además, Carlos Retegui aclaró que "no se trata sobre renunciar o no renunciar" y profundizó: "Yo tengo una responsabilidad muy grande con el Jefe de Gobierno, con su equipo de trabajo y con mucha gente de la Secretaría de Deportes”. Al mismo tiempo, especificó que "no hay un doble comando" en su cargo actual.

"Yo soy muy amigo personal de Tevez y de su familia", amplió el exentrenador de "Las Leonas". Incluso, resaltó que "hace una semana, Central tenia técnico y este proyecto salió de la noche a la mañana". "Igual, acompañaré a ´Carlitos´ en todo lo que pueda", remarcó.

Por último, Retegui señaló: “Carlos me ofreció, pero hoy tengo una responsabilidad muy grande. Soy una persona honesta y sé de ética”. Y desmintió los rumores que indican que desde el gobierno porteño lo presionaron para que no abandonara su función: “Nadie de la política me llamó para apretarme, esas son barbaridades”. En este caso, el que aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar en el staff de Tevez es Walter Erviti.

Tevez había asegurado que Retegui lo iba a acompañar en su cuerpo técnico.

Qué había dicho Tevez sobre Retegui cuando asumió como DT de Rosario Central

En la primera conferencia de prensa como técnico del "Canalla", al exdelantero le preguntaron por la demora en la confirmación del "Chapa" como integrante del proceso, ya que ambos habían ido juntos a ver al equipo frente a Vélez en el estadio Amalfitani. No obstante, el exatacante había despejado las dudas categóricamente: "Mi amigo ´El Chapa´ es parte de este proyecto. Tienen que entender que está en una situación donde tiene que desligarse de su puesto original, pero él va a estar con nosotros".