Ángela Lerena y otras 3 mujeres que cambiaron la historia del fútbol argentino

Nunca fue fácil que la mujer ganara espacios dentro de ámbitos manejados y liderados por hombres. Pasa en la vida y también en el deporte. Por supuesto, el fútbol argentino no es la excepción y si bien en los últimos años las cosas fueron cambiando, es un trabajo que lleva décadas y que todavía está lejos de llegar a su fin. El género fue muy invisibilizado desde sus principios y las mujeres se vieron excluidas de la tradición futbolera por una simple temática de género.

Por supuesto, a medida que fue pasando el tiempo, la historia sufrió cambios. El punto de inflexión en el fútbol femenino, de poca popularidad en el territorio nacional, fue en 1991 cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió comenzar a organizar campeonatos. Por supuesto, de forma amateur. Los prejuicios culturales eran muchos, no solo en Argentina sino también en todo el mundo. Incluso esta práctica llegó a estar prohibida en varios países debido a los supuestos riesgos hacia la capacidad productiva, es decir a la gran "realización" en la vida de cada mujer.

En la década de 1950, todo empezó a cambiar y el Proyecto "Pioneras" buscó dar un vuelco a este pensamiento retrógrado y también machista y patriarcal. Se comenzaron a organizar partidos entre clubes y a partir del interés de AFA en la disciplina, se participó en Copas del Mundo, Sudamericanos, Panamericanos y hasta se logró una histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. La profesionalización llegó hace apenas un año y todavía queda mucho camino por recorrer.

Desde otro punto, quizás más alejado de la pelota pero más cerca de la información, aparece el periodismo deportivo. Otro ambiente donde es difícil ganar respeto y que es exclusividad para el género masculino. Pero, poco a poco, la mujer también intentó modificar este ámbito y consiguió un lugar a base de grandes profesionales e importantes nombres que generaron un cambio total. No sólo demostraron que las mujeres pueden hablar de deportes, muchas veces mejor que los hombres, sino que también dejaron a la vista que pueden cumplir, de igual forma, con los mismos trabajos.

¿Quiénes son las mujeres que cambiaron la historia del fútbol argentino?

Elba Selva

Tal vez, uno de los nombres menos reconocidos de la lista pero de mayor importancia en el deporte de nuestro país. Nacida en General Rodríguez, hace 75 años, es una de las futbolistas pioneras en representar a la Argentina en la primera Copa del Mundo integrando a la Selección Nacional. Delantera, usaba la la 10 en la espalda y brillaba con una zurda mágica.

Fue parte de uno de los mayores hitos de la historia del fútbol femenino para nuestro país. En el Mundial no oficial disputado en México, en 1971, formó parte del plantel que participó por primera vez en un certamen internacional de este estilo. El 21 de agosto del año pasado fue elegido por las jugadoras actuales como el "Día de la Futbolista", en honor a Selva: ese mismo día, durante aquel campeonato, marcó cuatro goles vs. Inglaterra en el debut (4-1) y dejó su nombre en lo más alto.

Junto a ella también aparecen grandes jugadores, que no figuran en los libros del fútbol argentino pero son igual de importantes. Teresa Suárez, de 68 años, una de las mejores laterales del país que sorteó todo tipo de estereotipos; Angélica Cardozo, discriminada por practicar un simple deporte y capitana en aquel Mundial con apenas 21 años; y Betty García, la 9 y gran asistidora de los cuatro goles de Selva en aquel magnifico debut, entre tantas otras.

Lucila Sandoval

La exarquera, que pasó por grandes clubes como San Lorenzo, Ferro e Independiente, dejó su marca en el fútbol femenino y actualmente se dedica a recuperar la memoria y la historia colectiva del deporte en nuestro país. Durante la década de 1950, creó el Proyecto "Pioneras": una organización dedicada a construir y divulgar historias del Fútbol Femenino en Argentina.

Junto a las actuales jugadores, también se encargó de impulsar el "Día de la Futbolista" como homenaje a Elba Selva y dejó en claro que "será ley" próximamente. La correntina, que tiene en mente reconstruir una historia perdida, busca que esto sirva para impulsar la carrera de distintas chicas e intenta dejar en claro que, con esfuerzo y a pesar de las adversidades, todo es posible.

Macarena Sánchez

Si vamos a dividir al fútbol argentino en tres etapas, no quedan dudas que la última tiene un nombre y apellido grabado. Tanto la actividad entre mujeres como los distintos equipos de Primera División y la Selección Argentina, crecieron exponencialmente durante los últimos años. Aún así, el maltrato para las jugadoras estaba cada vez más presente. Ante esto, en 2017, el seleccionado realizó un paro por no contar con camisetas, ni canchas donde entrenar (no les permitían estar en el predio de AFA), ni viáticos para ir a jugar.

Sánchez fue la encargada de ser la cara visible para impulsar el proyecto de profesionalización y visibilidad de la disciplina. Tras tener inconvenientes con la dirigencia de UAI Urquiza, buscando un trato más justo, logró levantar a sus compañeras para, por fin, ser escuchadas. El 16 de marzo de 2019, tras un arduo trabajo, se oficializó la profesionalización con un mínimo de ocho jugadores contratadas por club y un salario de 15 mil pesos (algo que ganan los hombres de la Primera C masculina). De todas formas, en el interior, continúan jugando de forma amateur.

Fue la primera jugadora en firmar un contrato profesional en el país y tras lo logrado, recibió distintos reconocimientos. Entre tantas cosas, la santafesina de 28 años fue designada en diciembre pasado por el presidente Alberto Fernández para dirigir el Instituto Nacional de La Juventud, bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina. Reconocida militante feminista, hoy en San Lorenzo de Almagro, logró encabezar un reclamo que llevaba años y dio un paso más hacia la ansiada igualdad de género.

Ángela Lerena

Más allá de los cambios directos realizados dentro del deporte, también es importante poner el foco en periodistas que intentaron, desde un primer momento, terminar con una hegemonía dentro de los medios masivos. Y por supuesto, entre estos nombres, aparece el de la comunicadora, activista y docente de 44 años que inició su carrera en TyC Sports (1995) y pasó por Fútbol Para Todos (2012 y 2017), ESPN, TNT Sports, Telefe, TV Pública, C5N y radios Metro y Mega.

Se encarga de las transmisiones en campo de juego del Campeonato de Primera División masculino, un gran logro a nivel género, y conduce un programa en uno de los canales deportivos más importantes. Sin lugar a dudas, Lerena es una de las grandes caras del periodismo deportivo argentino y es un ejemplo a seguir para cualquier mujer que quiera introducirse en un ambiente que, muchas veces, es hostil pero también premia.

“¡La nena que se enamoró del fútbol contra viento y marea, la que se dormía mirando sus posters de la Selección, va a comentar a Argentina!”, escribió hace unos días en su Twitter oficial. Y así, Ángela se convertirá en la primera mujer que comentará por televisión un partido de la Selección masculina de fútbol. Será este jueves, desde las 21.30 hs, cuando la Argentina de Lionel Scaloni debute en las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 frente a Ecuador, acompañando a Pablo Giralt (relato) y Sergio Goycochea (comentarios) desde la Bombonera.

A ella también se suman otras caras como la de Luciana Rubinska (TyC Sports, DeporTV, C5N y Fox Sports), Alina Moine (Fox Sports y actualmente, ESPN) y Mina Bonino (TyC Sports, Radio La Red e Intrusos), entre tantas otras menos conocidas pero con el mismo potencial. Poco a poco y desde diferentes perspectivas, las mujeres no dejan de demostrar que llegaron al fútbol argentino para quedarse por mucho tiempo.