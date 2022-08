Agustín Rossi, a un paso de quedar afuera de Boca y se espera una drástica decisión

El futbolista y su representante, Miguel González, se reunieron hoy con los integrantes del Consejo de Fútbol del club y allí no hubo arreglo porque cada parte mantuvo su postura

Hubo un nuevo golpe para Boca Juniors después de una reunión con el arquero Agustín Rossi y el Consejo de Fútbol de la institución. En principio no hubo acuerdo entre las dos partes y, de esta forma, Rossi parece alejarse del club: en principio como libre para el 30 de junio del año que viene.

El futbolista y su representante, Miguel González, se reunieron hoy con los integrantes del Consejo de Fútbol del club y allí no hubo arreglo porque cada parte mantuvo su postura. En principio, según se conoció, Rossi pidió más tiempo para responder la oferta pero se encontró con una negativa rotunda por parte de Boca. Por el momento, Rossi considera insuficiente la oferta de Boca.

Los dirigentes se mantuvieron firmes y le manifestaron que no se iban a mover de lo ofrecido el martes pasado y en las próximas horas la institución darán un comunicado en el que informará que el jugador quedará libre el año próximo. Bajo esta situación la idea es que Rossi, al no arreglar su continuidad no ocupe más el arco de Boca. Es más, se analiza la posibilidad de que el sábado juegue Javier García ante Platense. Por otro lado, se espera una reacción con respecto a lo que puede pasar en las próximas semanas ya que en la victoria ante Estudiantes de La Plata se cantó el "Rossi es de Boca y de Boca no se va".

El Pollo Vignolo: "Boca da por terminada la negociación con Rossi"

El periodista aseguró al aire que tenía información de primera mano desde la interna de la institución de La Ribera con relación a las tratativas entre la entidad y el representante del portero de 26 años, Miguel González. "Lo que yo tengo es que la propuesta es muy importante, es casi inalcanzable para el fútbol argentino", comenzó. Además, el presentador informó que "en Boca se sorprendieron porque desde el lado de Rossi pidieron el doble (de dinero)" y aseguró que "desde el club dan por terminadas las negociaciones porque no van a subir la oferta". "´No vamos a hipotecar el club, se terminó´ es lo que dicen desde adentro", profundizó "El Pollo" Vignolo.

Con relación a la cláusula de rescisión de 18 millones de euros que tiene el ex Chacarita, el relator opinó que "nadie va a pagar eso por un arquero" y hasta vaticinó: "No puedo descartar que el sábado contra Platense ataje Javier García". Por su parte, Monroig aseguró que "en la reunión estuvieron Rossi, su agente y la gente del Consejo de Fútbol, aunque desde el lado del jugador querían estirar la negociación y desde Boca le dijeron que no".