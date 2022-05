A Sebastián Battaglia le consultaron sobre el caso Villa: "Yo hablo de fútbol"

Luego de la pericia psiquiátrica que determinó que, efectivamente, la denunciante fue víctima de abuso sexual, desde el núcleo del club empleador de Sebastián Villa se escucharon diversas voces entre las que estuvo Juan Román Riquelme. También, el entrenador de Boca, Sebastián Battaglia también hizo referencia a la situación aunque trató de no opinar: "Yo hablo de fútbol".

Battaglia no se quiso comprometer al hablar de la actual situación judicial de Sebastián Villa y de la situación con el club. "Ya se está encargando el club de la situación. Y está en manos a gente que se tiene que encargar del tema. Yo hablo de fútbol". Con respecto a la posibilidad de correrlo de la escena preventivamente, el entrenador de Boca, a la salida del entrenamiento agregó: "Ayer estuvo presente en la cancha". La pericia psiquiátrica sobre la víctima, de 21 años, indicó que la joven "se angustia durante el relato de los hechos" y que posee "trastornos del sueño y del apetito", así como "miedo y aislamiento social",

Por otro lado, el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, señaló que "es un tema muy sensible". Además, recordó la entrevista que hizo para ESPN F90 y que despertó mucha polémica porque llenó de elogios al delantero por su labor en la cancha. En este sentido añadió: "El otro día hice una nota de fútbol y me parece que, si hablamos de fútbol, es otra cosa". expresó, en cuanto a los dichos que hizo sobre Villa hace unos días en ESPN. "Odiamos el otro tema, todos lo repudiamos. Nos da bronca, nos da rabia, como a todos", se sinceró el exjugador. Además, resaltó que "hay gente de Legales del club que se ocupa, hay un juez" y aclaró que "cuando la Justicia se expida, el club tomará las decisiones correspondientes".

"Nosotros no somos jueces, vivimos normal, claro que repudiamos todas las cosas que pasan....", remarcó Riquelme. En la misma línea, reiteró que "es un tema tan sensible que tenés que pensar 74 veces lo que tenés que decir" y amplió: "Hay que ver lo que dice la Justicia, otra cosa no puedo decirte. Si te digo una cosita fuera de lo normal, nos saca la alegría que tenemos"