Se confirmó el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine: "Límite"

La fuerte definición sobre el futuro de Colapinto en Alpine: "Límite".

Franco Colapinto regresará a la acción en la Fórmula 1 este próximo fin de semana cuando participe del Gran Premio de Austria. El piloto argentino que representa a Alpine viene de obtener un 13° puesto en Canadá y, en medio de los comentarios que indican una posible salida del equipo, buscará realizar una buena actuación en su quinta presentación de la temporada y sumar sus primeros puntos. Si bien los rumores se fundamentan en que el domingo llegaría el límite de cinco carreras que le habían impuesto al pilarense cuando reemplazó a Jack Doohan, el director Flavio Briatore ya declaró que tiene otros planes, una información que replicó más recientemente la prensa de Gran Bretaña.

Según aseguró el medio británico especializado The Race, la continuidad de Colapinto en la escudería no está en duda: "Si bien la carrera de este fin de semana en Austria es teóricamente el final de la evaluación que Alpine planteó inicialmente, se entiende que Colapinto correrá en Silverstone en el GP de Gran Bretaña del próximo fin de semana y continuará en el asiento a menos que algo cambie significativamente", publicaron en un artículo. De esta manera, se desarman las especulaciones sobre el futuro del argentino, que demostró un rendimiento regular en sus últimas actuaciones.

"Colapinto continuará efectivamente carrera por carrera. No se espera que se establezca un nuevo período de evaluación ni se defina un número de carreras", agregó The Race, que también dejó en claro cuál es la estrategia que buscan seguir desde Alpine viendo los resultados obtenidos hasta este punto del 2025: "El rendimiento de Colapinto y su trabajo fuera de pista ha llevado a Alpine a concluir que su prioridad debe ser mejorar su coche antes que seguir cambiando de pilotos", sentenciaron.

Colapinto se mostró emocionado por correr en el GP de Gran Bretaña: "Me encanta"

A pesar de que su próximo compromiso con Alpine será en Austria, Franco se mostró muy emocionado de correr nuevamente en Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña, circuito con el que hizo su primera prueba en Williams en 2024 y que le valió ganarse un lugar en la máxima categoría del automovilismo: "Fue un fin de semana muy importante, y poder tener esa comparación ahora en la misma pista en la que conduje el Williams el año pasado, es bueno. Es un poco más de conocimiento, un poco más de experiencia. Obviamente, también resulta más fácil cuando ya conduces un F1 en esa pista. Estoy deseando que llegue Silverstone también, es una gran pista, llena de alta velocidad, y me encanta conducir allí", expresó el pilarense.

Tras su 13° lugar en Canadá, Colapinto buscará sumar en Austria sus primeros puntos de la temporada 2025.

El feroz descargo de Briatore para proteger a Colapinto

En este contexto, quien rompió el silencio fue Briatore, que se había mantenido callado tras el GP de Canadá y finalmente apuntó contra los argentinos por impulsar los rumores sobre su posible salida de la máxima categoría. “No creo que haya ningún rumor. El equipo está bien con Franco y punto. Franco es parte del equipo, no sé de qué rumores hablan”, comenzó el director de Alpine que, acto seguido, despotricó contra los periodistas.

“El problema es que la prensa publica mucha basura. La culpa es de ustedes, no de nosotros. Todas estas cosas vienen de Argentina y de la gente de allí. Se tendrían que culpar a ustedes mismos”, lanzó el empresario italiano. Por si fuera poco, Briatore presionó a los comunicadores para proteger a su piloto: “Si siguen así, no es bueno para Franco tampoco. Tienen que apoyar a Franco, no presionarlo, si son profesionales y lo quieren cuidar”.

Ahora bien, los periodistas son una parte del problema para Briatore, que ve en las redes sociales otra fuente de comentarios negativos hacia el joven de 22 años. “Las redes sociales están llenas de idiotas. Ustedes, que tienen un piloto de Fórmula 1, tienen que protegerlo porque es un chico joven. Ya les dije que la fecha límite es para ustedes. Necesitamos apoyar a Franco”, cerró el italiano.

¿Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1?

La siguente final de Franco en la máxima categoría del automovilismo mundial será en el Gran Premio de Austria, el domingo 29 de junio desde las 10 horas de Argentina. La undécima competencia del calendario se llevará a cabo en el circuito Red Bull Ring, de Spielberg.

El cronograma del GP de Austria

Tras la cita en Montreal, Franco Colapinto volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 en el Red Bull Ring. A continuación, los horarios de Argentina para seguir al pilarense en Spielberg: