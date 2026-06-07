Franco Colapinto en vivo: largó 14° en Mónaco y quiere sumar desde atrás

Franco Colapinto y una carrera complicada en Mónaco.

Franco Colapinto larga 14° en el Gran Premio de Mónaco 2026, luego de un arranque complicado del fin de semana para Alpine en general. La Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo mundial, se presenta en el circuito callejero del Principado en Montecarlo, que significa uno de los máximos desafíos para todos los pilotos por su dificultad para avanzar con el correr de las 78 vueltas.

Mientras que el corredor argentino de 23 años saldrá desde atrás en la parrilla, su compañero francés Pierre Gasly al menos lo hará desde la novena colocación. Las dos primeras filas serán para el líder italiano del torneo Kimi Antonelli (Mercedes), el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el séptuple campeón británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el local Charles Leclerc con la otra Ferrari.

El resumen de la carrera de Colapinto en Mónaco 2026

La largada de Colapinto fue positiva, ya que cumplió con creces y aprovechó el inesperado abandono rápido de Verstappen para ganar una posición y ubicarse 13°. Con el transcurrir de los giros, el pilarense se mantuvo bien sobre la pista, con los neumáticos amarillos (medios). Al mismo tiempo, Sergio "Checo" Pérez fue penalizado con diez segundos y hubo pilotos que pararon de entrada en los boxes, aunque no fue el caso de Franco.

La grilla de partida del Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1

Posición Piloto Equipo 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Lewis Hamilton Ferrari 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Isack Hadjar Red Bull 6 George Russell Mercedes 7 Oscar Piastri McLaren 8 Lando Norris McLaren 9 Pierre Gasly Alpine 10 Liam Lawson Racing Bulls 11 Alexander Albon Williams 12 Carlos Sainz Williams 13 Nico Hulkenberg Audi 14 Franco Colapinto Alpine 15 Arvid Lindblad Racing Bulls 16 Gabriel Bortoleto Audi 17 Esteban Ocon Haas 18 Sergio Pérez Cadillac 19 Oliver Bearman Haas 20 Valtteri Bottas Cadillac 21 Fernando Alonso Aston Martin 22 Lance Stroll Aston Martin

Cómo ver a Colapinto en vivo en Mónaco: hora, TV y streaming

La competencia en el complicado trazado del Principado es el domingo 7 de junio de 2026 a las 10 horas de Argentina en Montecarlo. La transmisión en vivo es de Disney+ Premium de manera exclusiva, ya que no lo televisa Fox Sports en esta oportunidad.

Franco Colapinto y una carrera complicada en Mónaco.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?

Fue 14° en Australia. Fue 10° en China. Fue 16° en Japón. Fue 7° en Estados Unidos (Miami). Fue 6° en Canadá.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La siguiente competencia será el domingo 14 de junio de 2026 a las 10 horas de Argentina, con el GP de Barcelona en Catalunya, España. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Personal Flow.