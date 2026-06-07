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Franco Colapinto en vivo: largó 14° en Mónaco y quiere sumar desde atrás

El piloto argentino se presenta en el circuito callejero del Principado, luego de un arranque complicado del fin de semana para Alpine. El intento por terminar entre los diez, en un trazado muy complejo para avanzar.

07 de junio, 2026 | 10.08

Franco Colapinto larga 14° en el Gran Premio de Mónaco 2026, luego de un arranque complicado del fin de semana para Alpine en general. La Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo mundial, se presenta en el circuito callejero del Principado en Montecarlo, que significa uno de los máximos desafíos para todos los pilotos por su dificultad para avanzar con el correr de las 78 vueltas.

Mientras que el corredor argentino de 23 años saldrá desde atrás en la parrilla, su compañero francés Pierre Gasly al menos lo hará desde la novena colocación. Las dos primeras filas serán para el líder italiano del torneo Kimi Antonelli (Mercedes), el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el séptuple campeón británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el local Charles Leclerc con la otra Ferrari.

MÁS INFO

El resumen de la carrera de Colapinto en Mónaco 2026

La largada de Colapinto fue positiva, ya que cumplió con creces y aprovechó el inesperado abandono rápido de Verstappen para ganar una posición y ubicarse 13°. Con el transcurrir de los giros, el pilarense se mantuvo bien sobre la pista, con los neumáticos amarillos (medios). Al mismo tiempo, Sergio "Checo" Pérez fue penalizado con diez segundos y hubo pilotos que pararon de entrada en los boxes, aunque no fue el caso de Franco.

La grilla de partida del Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1

Posición Piloto Equipo
1 Kimi Antonelli  Mercedes
2 Max Verstappen  Red Bull
3 Lewis Hamilton  Ferrari
4 Charles Leclerc  Ferrari
5 Isack Hadjar  Red Bull
6 George Russell  Mercedes
7 Oscar Piastri  McLaren
8 Lando Norris  McLaren
9 Pierre Gasly  Alpine
10 Liam Lawson  Racing Bulls
11 Alexander Albon  Williams
12 Carlos Sainz  Williams
13 Nico Hulkenberg  Audi
14 Franco Colapinto  Alpine
15 Arvid Lindblad  Racing Bulls
16 Gabriel Bortoleto  Audi
17 Esteban Ocon  Haas
18 Sergio Pérez  Cadillac
19 Oliver Bearman  Haas
20 Valtteri Bottas  Cadillac
21 Fernando Alonso  Aston Martin
22 Lance Stroll  Aston Martin

 

Cómo ver a Colapinto en vivo en Mónaco: hora, TV y streaming

La competencia en el complicado trazado del Principado es el domingo 7 de junio de 2026 a las 10 horas de Argentina en Montecarlo. La transmisión en vivo es de Disney+ Premium de manera exclusiva, ya que no lo televisa Fox Sports en esta oportunidad.

Franco Colapinto y una carrera complicada en Mónaco.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?

  1. Fue 14° en Australia.
  2. Fue 10° en China.
  3. Fue 16° en Japón.
  4. Fue en Estados Unidos (Miami).
  5. Fue en Canadá.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La siguiente competencia será el domingo 14 de junio de 2026 a las 10 horas de Argentina, con el GP de Barcelona en Catalunya, España. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Personal Flow.

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