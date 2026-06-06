Trump enfrenta nueva resistencia republicana en el Congreso mientras aumentan presiones de cara a comicios

FOTO DE ARCHIVO: Día 40 del cierre parcial del gobierno.

Donald Trump se enfrenta a una oposición cada vez mayor dentro de su propio partido, ya que los legisladores ‌republicanos del Congreso, que ‌durante mucho tiempo se han mostrado reacios a desafiarlo, están demostrando una mayor disposición a romper filas con el presidente de Estados Unidos.

Solo en la última semana, múltiples facciones de republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes han dado un paso al frente para reprender su guerra contra Irán, rechazar 1.000 millones de ​dólares en fondos ⁠vinculados al salón de baile de la Casa Blanca, forzar una ‌retirada de su fondo de 1.800 millones de ⁠dólares para la "lucha contra la militarización" y ⁠bloquear su legislación sobre espionaje interno.

La Cámara de Representantes también desafió a Trump al aprobar el jueves un proyecto de ley para proporcionar ⁠ayuda a Ucrania e imponer nuevas sanciones a Rusia, ​una medida que parece destinada a ser vetada ‌por el presidente.

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Tanto republicanos como demócratas ‌se muestran escépticos ante la posibilidad de que Trump se ⁠enfrente a una revuelta real. Pero una coalición cada vez mayor de republicanos está mostrando su disposición a romper con él, incluidos aquellos a los que Trump ha ayudado personalmente a expulsar ​de sus ‌cargos, y podría suponer una amenaza para sus iniciativas más ambiciosas de aquí al día de las elecciones.

"Creo que lo que se está viendo a medida que se acercan las elecciones es que la gente va a votar ⁠como cree que sus electores quieren que lo haga", dijo el senador republicano Thom Tillis, quien anunció su retirada del Senado el año pasado tras oponerse al llamado “One Big Beautiful Bill” del presidente.

Los demócratas descartaron en gran medida la idea, alegando que no hay pruebas de que el partido en su conjunto esté dispuesto a desafiarlo en cuestiones importantes.

"Las ‌personas que están rompiendo con él son aquellas a las que Trump ha dejado fuera", dijo el senador John Fetterman, un demócrata que a veces apoya iniciativas respaldadas por Trump. "Eso demuestra, de hecho, su control absoluto sobre el partido".

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló ‌bajo condición de anonimato, atribuyó la disidencia republicana a la "política del año electoral". "No todos los miembros asumirán el costo político en cada tema", dijo la ‌persona.

"Mientras los medios ⁠de comunicación y los demócratas intentan sembrar divisiones inexistentes, esperamos continuar esta estrecha relación para seguir cumpliendo la ​agenda del presidente Trump", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

(Reportaje de David Morgan; información adicional de Nandita Bose y Bo Erickson; edición de Alistair Bell, Editado en español por Juana Casas )