Franco Colapinto se ilusionó con un regreso de la Fórmula 1 a la Argentina durante la exhibición que realizó en Buenos Aires. El piloto de Alpine de 22 años habló frente a una multitud de personas que se congregaron a ver por primera vez a un corredor de la categoría en el país y se refirió a la posibilidad de contar con un Gran Premio.

"Es un evento que quería hacer hace mucho. Volver a mi país es especial. Tanta gente que me apoya, es algo muy lindo. Ojalá que con este show podamos demostrarle lo que generamos y que podamos dentro de muy poquito tener un Gran Premio en la Argentina", declaró el 43 de Alpine.

Las declaraciones de Colapinto en la exhibición que realizó en Buenos Aires

En el marco del Road Show 2026, Franco Colapinto dialogó con el periodista de ESPN Juan Fossaroli, con quien suele hablar durante los fines de semana de los Grandes Premios de Fórmula 1. “Lo disfruto mucho, se me pone la piel de pollo. Siempre de pollo”, expresó el piloto argentino ante el público. “Es un placer, con tanta gente, disfrutar de un Fan Zone en Argentina. Es algo que soñaba y no pensé que iba a pasar tan pronto”, agregó sobre el evento realizado en Palermo.

En otro momento, el piloto se permitió bromear al notar una cara gigante entre el público. “Es una tragedia”, dijo entre risas. Luego, Fossaroli le pidió que analice el monoplaza de 2012 que manejará en las calles del barrio de Palermo. “Tengo ganas de probarlo. Voy a ir despacito. Hay que respetar las normas de tránsito”, respondió Colapinto con su estilo relajado.

Durante esa misma charla, en la que también participó el conductor Nico Occhiato, Colapinto hizo referencia a un deseo personal: conocer a Lionel Messi, en la antesala de lo que será el regreso de la Fórmula 1 con la carrera en Miami. “Ojalá, pero quiero que sea algo natural. Me encantaría conocerlo, pero que sea algo natural sin marketing”, comentó desde el escenario ante miles de personas.

Antes de cerrar su participación, anticipó lo que ocurriría en la exhibición: “Ahora damos unas vueltitas. A las 16 lo fundimos todos”, afirmó, y luego saludó a los fanáticos que se acercaron a vivir una jornada especial para el automovilismo argentino y la Fórmula 1.

En cuanto al cronograma, la primera salida está pautada para las 12:45, cuando Colapinto conducirá el Lotus E20 de 2012. Más tarde, a las 14:30, será el turno de la réplica del Mercedes-Benz W196, el histórico auto con el que Juan Manuel Fangio se consagró campeón. A las 15:15 volverá a subirse a un monoplaza de Fórmula 1 para realizar su último giro, antes de trasladarse a las 15:55 en un colectivo descapotable. Se espera que cada salida tenga una duración aproximada de 20 minutos.