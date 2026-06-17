Fórmula Uno dice que registró una reducción del 35% en su huella de carbono desde 2018

Imagen de archivo del inicio del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula Uno en Barcelona, ​​España.

La ​Fórmula Uno dijo el miércoles que el año pasado registró una reducción del 35% en ‌su huella de ‌carbono en comparación con el nivel de referencia de 2018, asegurando que sigue en el buen camino para cumplir su compromiso de alcanzar las cero emisiones netas para 2030.

El informe anual de 2025 reveló una disminución del 12% en su huella ​de carbono con ⁠respecto a 2024, y una reducción del ‌27% en las emisiones relacionadas con los ⁠desplazamientos desde 2018, gracias a ⁠que los equipos han invertido en combustible de aviación sostenible y la F1 ha recurrido a operaciones ⁠de retransmisión a distancia.

"El compromiso de todos ​los deportes para reducir las emisiones ‌de carbono ha permitido eliminar ‌casi 80.000 toneladas de dióxido de carbono ⁠de las operaciones de la Fórmula Uno desde 2018", afirmó la organización en un comunicado.

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"Esto equivale a que una persona volara más de 500 ​millones de ‌kilómetros o realizara más de 100.000 viajes de ida transatlánticos (de Londres a Nueva York) como pasajero", agregó.

Este deporte, que tiene previsto celebrar 22 Grandes Premios este año, se ⁠propone reducir aún más las emisiones generadas por los equipos, el personal y los trabajadores que se desplazan entre las sedes de las carreras.

"Más del 50% del transporte aéreo actual de material de retransmisión y carga relacionada con la Fórmula Uno se eliminará para ‌2030, lo que supone un hito clave para alcanzar su objetivo mínimo de reducción de emisiones", indicó el comunicado.

El presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, afirmó sentirse orgulloso del esfuerzo colectivo, ‌que ha ayudado a la organización a mantenerse en el buen camino para alcanzar el objetivo de cero ‌emisiones netas ⁠en 2030.

"Desde la racionalización del calendario hasta una mayor inversión en combustibles sostenibles ​y soluciones energéticas alternativas, hemos reducido nuestra huella ecológica mientras el deporte sigue creciendo", añadió.

Con información de Reuters