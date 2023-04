La amenaza de Verstappen por las críticas que recibe en la F1: "Cabezazo"

El piloto neerlandés volvió a generar polémica en la competencia automovilística más importante del mundo tras ser cuestionado por sus constantes accidentes en pista.

Max Verstappen se molestó por una consulta y no ocultó su bronca: "Me cansan bastante este tipo de preguntas".

El piloto Max Verstappen vuelve a estar en el centro de la polémica de la Fórmula 1: el conductor de Red Bull se molestó este jueves por una consulta referida a sus constantes accidentes en la competencia y lanzó una fuerte amenaza. Además, se mostró en desacuerdo con respecto a los nuevos cambios que implementará la organización para atraer más público.

Verstappen, bicampeón mundial y líder en la actual temporada de competición automovilística más exigente del mundo, sigue alimentando su perfil alto con con situaciones fuera de la pista. Tras los audios que salieron a la luz semanas atrás en en los que se lo escucha recrimianarle a su equipo una decisión en el Gran Premio de Arabia Saudita, ahora el neerlandés no dio vueltas para enfrentar a quienes lo critican.

El enojo de Max Verstappen en Fórmula 1

A dos semanas de la próxima carrera, Max fue consultado tras el GP de Australia sobre por qué está involucrado en constantes accidentes que tiene en Fórmula 1 y contestó molestia: "No lo sé. Me cansan bastante este tipo de preguntas. Creo que si me hacen más, le daré un cabezazo a alguien".

Luego, cuando le consultaron sobre los nuevas reglamentaciones impulsadas por la organización y la carrera srpint del Gran Premio de Azerbaiyán, Verstappen fue tajante: “No soy fan de eso. Creo que cuando hacemos todo ese tipo de cosas, el fin de semana se vuelve aún más intenso y ya tenemos muchas carreras en el calendario. No veo que las Sprint sean el ADN de la Fórmula 1. En la F1 se trata de sacar el máximo en la clasificación y luego tener un gran domingo con buen ritmo en la carrera”.

Para finalizar, el expiloto de la escudería Toro Rosso también evidenció su preocupación por lo apretados que vienen siendo los calendarios de la mejor competencia del mundo: "Estamos yendo hacia temporadas con 24 o 25 carreras y añadimos aún más cosas. No estoy disfrutando de eso”.

No es la primera vez que el piloto de 25 años critica a la Fórmula 1 ni deja clara su postura en cuantos los cambios constantes. El pasado había declarado que, en caso de que los organizadores continuaran realziando modificaciones, no dudaría en retirarse de la competencia.