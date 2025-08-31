Franco Colapinto en vivo: largó 16° con Alpine en el Gran Premio de Países Bajos

Colapinto en el GP de Países Bajos: a qué hora corre y en qué posición comenzará la carrera

Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad este domingo 41 de agosto en el circuito de Zandvoort. El piloto argentino de 22 años buscará sumar sus primeros puntos de la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Alpine en el Gran Premio de Países Bajos. La carrera marca la fecha 15° del campeonato mundial y será la novena presentación del pilarense como el segundo corredor titular, detrás del líder Pierre Gasly. Los fanáticos podrán seguir toda la acción desde temprano por la mañana.

Después de un viernes de entrenamientos que fue muy positivo para el ex Williams, que llegó a terminar noveno, en la clasificación no fue todo como se esperaba y el bonaerense culminó 16°. Por lo tanto, largó en esa posición, dos puestos por detrás de Gasly, que tampoco tuvo una buena qualy en el autódromo neerlandés.

Franco Colapinto largó 16° en el GP de Países Bajos: hora, TV en vivo y streaming

La carrera a 72 vueltas se desarrolla en uno de los trazados más técnicos del calendario de la F1. Los fanáticos pueden ver la transmisión en vivo en la televisión a través del plan premium de Disney+ (plataforma paga de ESPN). También estará disponible la señal de F1 TV Pro para quienes tengan suscripción activa a la herramienta oficial.

Colapinto largó desde la 16° posición tras quedar eliminado en la primera parte de la clasificación. El argentino registró un tiempo de 1:10.104 en Q1, quedando a sólo 0.067 del corte que lo hubiera llevado a Q2. Su compañero de equipo Pierre Gasly logró avanzar y comenzará desde el puesto 14°. La eliminación temprana representó una desilusión para el piloto de Alpine, quien había mostrado un gran nivel en el segundo entrenamiento libre del viernes.

La pole position quedó en manos de Oscar Piastri, quien dominó la sesión clasificatoria con McLaren. El australiano marcó el mejor tiempo del día con 1:08.662, superando por apenas 0.012 a su compañero Lando Norris. Max Verstappen, el actual campeón mundial, largará tercero en su circuito local. La sorpresa de la clasificación fue el rookie francés Isack Hadjar de Racing Bulls, quien logró el cuarto mejor tiempo.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la F1.

La carrera de Colapinto en Países Bajos

El argentino tuvo una correcta largada con el Alpine y se adelantó dos posiciones hasta el 14° lugar aunque, al igual que el resto de los corredores que partió con los neumáticos blandos, estaba pendiente de la anunciada lluvia en el trazado de Zandvoort.

Así largó la F1 en el GP de Países Bajos 2025

Oscar Piastri (McLaren). Lando Norris (McLaren). Max Verstappen (Red Bull). Isack Hadjar (Racing Bulls). George Russell (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari). Liam Lawson (Racing Bulls). Carlos Sainz Jr. (Williams). Fernando Alonso (Aston Martin). Andrea Antonelli (Mercedes). Yuki Tsunoda (Red Bull). Gabriel Bortoleto (Sauber). Pierre Gasly (Alpine). Alexander Albon (Williams). Franco Colapinto (Alpine). Nico Hulkenberg (Sauber). Esteban Ocon (Haas). Lance Stroll (Aston Martin). * Oliver Bearman (Haas) largó desde los boxes.

Alpine, de un buen viernes a un sábado complicado

El viernes había generado expectativas positivas para el equipo Alpine y especialmente para Colapinto. En el segundo entrenamiento libre, el argentino finalizó noveno con un tiempo de 1:10.957, quedando a solo 1.067 del líder Lando Norris. Su compañero Pierre Gasly no pudo completar una vuelta rápida debido a las múltiples interrupciones y terminó 19°. El buen rendimiento del pilarense contrastó con las dificultades que había mostrado en entrenamientos anteriores.

La temporada 2025 no ha sido sencilla para Colapinto, quien aún busca sus primeros puntos con Alpine. El piloto viene de finalizar 18° en Hungría, en una carrera marcada por la mala estrategia de su equipo y demoras en las paradas en boxes. Hasta el momento, solo Pierre Gasly logró sumar unidades para la escudería francesa. El argentino necesita un resultado sólido en Zandvoort para recuperar confianza y demostrar su potencial en una de las pistas más desafiantes del calendario.

El circuito neerlandés presenta características únicas que podrían favorecer las remontadas durante la carrera. Con 4.307 kilómetros de extensión y 14 curvas, Zandvoort es conocido por su última curva con peralte de 18° que permite a los pilotos encarar la recta principal a gran velocidad. Las condiciones climáticas variables del fin de semana agregaron un factor de incertidumbre adicional. Colapinto tendrá la misión de aprovechar cualquier oportunidad que se presente para escalar posiciones y acercarse a la zona de puntos.

¿Cuándo vuelve a correr la F1, con Colapinto?

La siguiente presentación será el Gran Premio de Italia en Monza, el domingo 7 de septiembre del 2025 desde las 10 horas de Argentina.