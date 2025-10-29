Es argentino, trabaja en la F1 y confirmó que Franco Colapinto sigue en 2026: "Seguro"

Es argentino, trabaja en la Fórmula 1 y aseguró que Colapinto será confirmado en Alpine para el 2026.

Es casi un hecho que Franco Colapinto seguirá como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 en el 2026, por lo que solamente falta el anuncio oficial de la escudería francesa. En este contexto, un corredor argentino que actualmente trabaja en la máxima categoría del automovilismo mundial le aseguró a El Destape que, en breve, llegará el anuncio oficial de la continuidad de su compatriota en la segunda butaca para acompañar al galo Pierre Gasly.

Juan Manuel "Cochito" López dialogó con este portal durante un evento de la casa de apuestas deportivas BPlay. Del mismo también participaron el corredor y hermano de Emiliano "Dibu" Martínez, Alejandro Martínez, y el ex F1 Gastón Mazzacane. El hijo de otro expiloto como Osvaldo "Cocho" López fue contundente y dejó en claro que en estos días llegará el tan ansiado comunicado por parte de la escuadra liderada por el italiano Flavio Briatore. En este 2025, "Cochito" es el comentarista de las transmisiones oficiales de la F1 para toda Latinoamérica en ESPN.

Cochito López aseguró que Colapinto seguirá como titular en Alpine en la Fórmula 1

Consultado por El Destape acerca de esta cuestión, el excorredor de 45 años pronosticó que "Franco va a ser anunciado en el corto plazo, sí". "Seguramente va a seguir en Alpine y va a ser confirmado, calculo que antes del próximo Gran Premio o en las próximas semanas...". A puro elogio para el ex Williams, López opinó que "la verdad que está haciendo las cosas muy bien, tuvo un gran progreso desde que arrancó con Alpine como piloto, en su experiencia personal".

Igualmente, el exdeportista que participó en el Top Race y TC2000, entre otras categorías, aclaró que "el auto no está a la altura, no tiene el rendimiento que tenía ni siquiera a principios de año como para que Franco pueda mostrarse mucho más". Así y todo, enfatizó en que "el balance sigue siendo muy positivo porque él de alguna forma tiene que compararse o medirse con su compañero de equipo, que es el que tiene el mismo medio, y lo viene haciendo muy bien". "Cochito" López completó: "Ya hace seis o siete carreras que viene a la par, mejor o igual que su compañero, y por eso yo no tengo ninguna duda de que merece continuar en la F1".

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La Fórmula 1 volverá con el Gran Premio de Brasil en Interlagos (San Pablo). La carrera comenzará el domingo 9 de noviembre a las 14 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Fox Sports. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO.

Las carreras que le quedan a Colapinto en 2025 con Alpine