Hasta le dedicaron un video: el elogio de la F1 a Colapinto por su rendimiento en Japón

Colapinto tuvo otra notable largada en Suzuka.

Franco Colapinto no firmó un buen fin de semana en el GP de Japón, donde la clasificación en el decimoquinto lugar le pasó factura y lo marginó a estar en la segunda mitad del pelotón durante toda la carrera. De hecho, el pilarense cruzó la línea de meta en la decimosexta posición detrás de Carlos Sainz después de haber sido perjudicado por el ingreso del Safety Car, que salió a pista solo unas vueltas después de que haya cambiado su juego de neumáticos.

El resultado final claramente se contrapone con el inicio de carrera que había tenido el piloto argentino en el Circuito de Suzuka, donde superó a un coche cuando se apagaron las luces de los semáforos. De hecho, la Fórmula 1 no dejó pasar la oportunidad de destacar la largada de Franco en el trazado nipón, en el que rebasó a Nico Hülkenberg para ponerse decimocuarto en cuestión de segundos.

“Largada en Suzuka. Colapinto volvió a lucirse en la salida”, publicaron en la cuenta oficial de Instagram de la F1 junto con el video de la cámara a bordo del A526 del pilarense. Como era de esperarse, el posteo fue bien recibido por los aficionados, que señalaron la buena defensa que tuvo “Fran” en la largada, ya que no perdió posiciones y se mantuvo en dicha la posición 14 hasta que superó a Gabriel Bortoleto minutos después.

Aun así, hubo comentarios que se refirieron a la mala fortuna que tiene Colapinto con el Safety Car, que en las tres carreras disputadas hasta el momento ha salido en momentos poco oportunos para el piloto de Alpine. En esta oportunidad, el plan de la escudería francesa era ganar la posición sobre Liam Lawson con un undecut, pero todo se fue por la borda con el accidente de Oliver Bearman, que le jugó a favor al neozelandés.

Así lo manifestó Franco, que después de la carrera dialogó con la prensa y reveló el plan que tenían con el equipo: “Hice una buena largada, había pasado a unos pares pero después me quedé ahí trabado atrás de Lawson. Iba más rápido, él venía patinando en todos lados, empecé a ahorrar gomas pero no pude hacer mucho. Él venía patinando, patinando, entré (a boxes) para hacer el undercut y salió el Safety Car y después él terminó noveno”.

Colapinto hará una exhibición en Buenos Aires en abril.

Lo que debe mejorar Colapinto en Miami

Uno de los principales factores que perjudicó a Colapinto en el GP de Japón fue el resultado de la clasificación, un aspecto que fue destacado por Flavio Briatore después de la carrera. “Para Franco, el resultado del sábado fue un factor limitante y significó que siempre estuviera luchando por los puntos en la carrera. El objetivo debe ser que se coloque en una mejor posición para competir con más intensidad en las próximas carreras”, declaró el asesor de Alpine en la zona mixta.