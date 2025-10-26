Franco Colapinto larga 20° en el GP de México de la Fórmula 1

La difícil tarea de Colapinto en el GP de México 2025.

Franco Colapinto larga 20° en el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1, después de una floja clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez del Distrito Federal. El piloto argentino de 22 años sufrió otra vez arriba del segundo Alpine y quedó último, en tanto que su compañero galo Pierre Gasly saldrá desde la 18° y antepenúltima colocación.

Muy disconforme otra vez con el rendimiento del monoposto rosa, el ex Williams dejó en claro su impotencia tras haberse ido de pista durante la qualy. La transmisión oficial mostró a un Flavio Briatore molesto en los boxes cuando ello sucedió, aunque puertas adentro todo indica que el asesor ejecutivo italiano de la escudería francesa todavía respalda al pilarense, de cara al anuncio oficial del segundo corredor en la temporada 2026.

La grilla de partida del GP de México 2025 de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari). George Russell (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull). Andrea Antonelli (Mercedes). Oscar Piastri (McLaren). Isack Hadjar (Racing Bulls). Oliver Bearman (Haas). Yuki Tsunoda (Red Bull). Esteban Ocon (Haas). Carlos Sainz (Williams) *. Nico Hülkenberg (Sauber). Fernando Alonso (Aston Martin). Liam Lawson (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Sauber). Alexander Albon (Williams). Pierre Gasly (Alpine). Lance Stroll (Aston Martin). Franco Colapinto (Alpine).

​​​​​​​*Sancionado con la pérdida de cinco posiciones.

El pesimismo de Colapinto tras la qualy en el GP de México: "Imposible"

Una vez culminada la clasificación en el trazado azteca, el joven bonaerense disparó que "la Q2 era imposible" y así lo argumentó: "Creo que 16° o 17° podía haber quedado, pero es un auto muy difícil...". Acerca del despiste en un momento, consideró: "Le pegué a un piano, como todos, y las gomas de adelante se levantaron, no tenía dirección”. Unos minutos más tarde, en frío, se esperanzó: “Tenemos que buscar esa última milésima y no nos sale. Hay que mejorar para mañana y que sea un mejor día”.

Colapinto repitió que este Alpine actual "es un auto muy complicado" y aclaró que "hay que trabajar para mañana pero va a ser difícil". Por último, el piloto argentino manifestó: “Vamos a ver qué pasa, está siendo un finde que no nos está cayendo bien, como la mayoría, ja. No fue una buena qualy, me costó mucho en la FP3 también. Ojalá tener una mejor carrera...”.

La difícil tarea de Colapinto en el GP de México 2025.

Las carreras que le restan a Colapinto con Alpine en 2025