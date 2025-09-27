FK Bodo/Glimt vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

El próximo martes 30 de septiembre, a partir de las 16:00 (hora Argentina), Tottenham visita a FK Bodo/Glimt en el estadio Aspmyra Stadion, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions.
Así llegan FK Bodo/Glimt y Tottenham
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions
FK Bodo/Glimt viene de empatar ante Slavia Praga por 2-2.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions
Tottenham viene de vencer a Villarreal en casa por 1 a 0.
Horario FK Bodo/Glimt y Tottenham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas