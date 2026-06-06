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Finalmente, FIFA permitirá a espectadores Mundial llevar una botella agua precintada a los estadios

06 de junio, 2026 | 11.28

Los ​aficionados que asistan a los partidos del Mundial en Estados Unidos ‌y Canadá podrán ‌llevar al estadio una botella de agua desechable precintada de fábrica, informó la FIFA a última hora del viernes, tras haber anunciado que las botellas reutilizables quedarían prohibidas por motivos de ​seguridad.

La FIFA indicó ⁠que los aficionados podrían llevar una ‌botella de plástico blando de ⁠hasta 590 ml a ⁠los recintos, pero reiteró que no se permitirían las botellas rígidas ni las reutilizables.

El ⁠director de operaciones de la ​FIFA, Heimo Schirgi, explicó que ‌la restricción se basaba ‌en consideraciones de seguridad, ya que ⁠las botellas se encuentran entre los objetos que podrían suponer un riesgo si se lanzaran.

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La aclaración se produce ​después ‌de que la FIFA actualizara esta semana su Código de Conducta en los Estadios, revocando las directrices anteriores que permitían el uso ⁠de botellas de plástico reutilizables, transparentes y vacías dentro de los estadios.

La medida había suscitado preocupación entre los aficionados por la hidratación durante los partidos.

La FIFA dijo que las ciudades anfitrionas proporcionarán medidas de mitigación ‌del calor en los alrededores de los estadios, incluyendo puntos de hidratación, zonas de nebulización y carpas de refrigeración, y que los precios del agua dentro de ‌los recintos se mantendrán en línea con los que se cobran en otros eventos ‌celebrados en ⁠los estadios.

La Copa del Mundo arranca el jueves, cuando México ​reciba a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Con información de Reuters

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