Piastri dice que le sorprendió la "dura" sanción que recibió en Brasil

FOTO DE ARCHIVO: El piloto australiano Oscar Piastri de McLaren durante la práctica del Gran Premio de México de la Fórmula Uno

19 nov (Reuters) -El piloto de McLaren Oscar Piastri dice que le sorprendió la severidad de la sanción de 10 segundos que recibió por una colisión en el Gran Premio de Brasil el domingo y espera nuevas conversaciones con el organismo rector de la Fórmula Uno para entender la decisión.

Los comisarios dijeron que Piastri era "totalmente responsable" del incidente, y le dieron dos puntos de penalización en su licencia, además del castigo de tiempo, pero la sanción ha sido criticada por los pilotos Carlos Sainz y Charles Leclerc.

"Afortunadamente para mí, mucha gente ha hablado por mí", dijo el australiano a periodistas el miércoles antes del Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana.

"Creo que cuando uno de mis compañeros pilotos está involucrado en el accidente y dice que no es culpa tuya, creo que es una indicación bastante buena".

Piastri cumplió la sanción por el choque temprano con Kimi Antonelli, de Mercedes, que dejó fuera de carrera a Leclerc, de Ferrari. Piastri terminó quinto en una carrera que ganó su compañero de equipo y rival por el título, Lando Norris.

El piloto de 23 años dijo que él y McLaren pedirían aclaraciones a la FIA sobre cómo los comisarios habían llegado a la decisión y si las directrices de penalización necesitaban ser revisadas.

"Es algo de lo que estoy seguro que hablaremos con la FIA, para entenderlo mejor", dijo. "Creo que fue una sorpresa para todos que la sanción fuera tan dura, incluido yo mismo. Así que estoy seguro de que hablaremos de ello".

Piastri subrayó que no buscaba un cambio inmediato de las reglas, sino que quería entender el razonamiento que había detrás de la decisión de los comisarios en un intento de mejorar la coherencia.

"Lo único que se puede hacer en estas situaciones es tratar de aprender el razonamiento y el pensamiento que hay detrás y si es necesario cambiar o no", añadió.

Las discusiones anteriores entre pilotos, equipos y oficiales sobre incidentes y sanciones habían sido generalmente constructivas, y esperaba lo mismo esta vez.

"Han sido muy receptivos a ello en el pasado, y estoy seguro de que lo serán en el futuro", dijo.

Con información de Reuters