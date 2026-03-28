Antonelli, de escudería Mercedes, logra su segunda pole consecutiva de Fórmula 1 en Japón

Gran Premio de Japón

​El joven italiano Kimi Antonelli demostró ser todo un veterano al hacerse con su segunda pole position consecutiva en la sesión de clasificación del sábado para el Gran Premio ‌de Japón.

El piloto de Mercedes, de ‌19 años, dos semanas después de haber conseguido su primera pole y victoria, brilló en los cronómetros del emblemático circuito de Suzuka, de 5,8 kilómetros de longitud, con una vuelta de 1 minuto y 28,778 segundos.

Conseguida en su primer intento, fue suficiente para superar a su compañero de equipo George Russell por una cómoda ventaja de 0,298 segundos, lo que supuso para el británico la tercera primera fila consecutiva para el equipo.

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El australiano Oscar Piastri, a 0,354 segundos del líder, se ​hizo con la tercera posición ⁠para McLaren.

"Me sentí muy bien en el automóvil y en cada vuelta no hacía más que ‌mejorar", dijo un sereno Antonelli tras conseguir la segunda pole de su ⁠carrera y la número 50 para un piloto italiano.

"Estoy muy ⁠contento con la sesión y ahora nos centraremos en mañana", añadió, aunque un pequeño bloqueo de ruedas que le impidió mejorar aún más en su última vuelta fue el único indicio de su ⁠relativa inexperiencia.

LISTO PARA TOMAR EL LIDERATO DEL CAMPEONATO

Antonelli afronta la carrera del domingo motivado ​por su éxito en China y sabiendo que repetir esa actuación ‌en Japón le permitiría arrebatarle el liderato del ‌campeonato a Russell, que le lleva cuatro puntos de ventaja.

El británico, ganador de la carrera ⁠inaugural en Australia y del sprint del sábado en China, se quejó de la falta de agarre trasero durante toda la sesión y en ningún momento pareció estar en condiciones de desafiar a su joven compañero de equipo.

"En los dos últimos fines de semana, todo ha salido mal en ​la clasificación", ‌dijo Russell.

"Pero la carrera es mañana y aún hay mucho en juego", añadió el británico, que se vio lastrado por problemas técnicos durante la clasificación en China.

Piastri se sintió animado por la mejora de la suerte de McLaren, después de que ninguno de los dos automóviles del equipo de Woking pudiera tomar la salida en la última ⁠carrera en China.

"Creo que este fin de semana hemos tenido un buen aspecto y que hemos hecho un buen trabajo", dijo el piloto de 24 años, que solo ha corrido en la carrera sprint de China tras no poder tomar la salida tampoco en el Gran Premio inaugural de la temporada en Melbourne.

Ferrari, claro segundo por detrás de Mercedes en las dos primeras rondas, pareció haber perdido terreno.

Charles Leclerc fue el cuarto más rápido, a 0,627 segundos del mejor tiempo, y saldrá en la segunda fila ‌junto a Piastri. El vigente campeón de McLaren, Lando Norris, saldrá quinto, con el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton a su lado en la tercera fila, en sexta posición.

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen protagonizó la mayor sorpresa de la sesión. El piloto de Red Bull, que ha salido desde la pole en Suzuka durante los últimos cuatro años consecutivos, no logró clasificarse para la fase ‌de los 10 mejores tras ser eliminado por el novato de Racing Bulls, Arvid Lindblad.

Saldrá undécimo, por detrás del piloto de 18 años, del Audi de Gabriel Bortoleto y de su compañero de Red Bull, Isack Hadjar, ‌octavo.

Aston Martin cerró la ⁠tabla de tiempos en lo que es una carrera local para su proveedor de motores, Honda, con Fernando Alonso en la 21.ª posición y Lance Stroll en ​última posición.

Mercedes ha comenzado la temporada y la nueva era de la Fórmula 1 con un estilo dominante. Va camino de lograr su primer triplete de doble victoria en la apertura de temporada desde 2019.

Con información de Reuters