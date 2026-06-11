Elevado costo del Mundial aleja a hinchas y afecta a hoteles y aerolíneas de EEUU

Fútbol: Copa Mundial de la FIFA 2026-Escenarios urbanos

A pocas horas del inicio del Mundial, el impulso que se esperaba que iba a suponer para los sectores de los viajes y el turismo el mayor evento deportivo del año aún no se ha materializado.

Durante años se confió en que el torneo aportaría importantes ganancias ‌al sector turístico estadounidense, que ahora se enfrenta a un descenso ‌de visitantes internacionales en medio de lo que los grupos de derechos humanos describen como un clima de miedo.

Las multitudes de aficionados con las que contaban los hoteles aún no han llegado, lo que ha obligado a muchos a rebajar sus tarifas. Las reservas de vuelos se han desplomado a medida que los precios de los billetes se han disparado. Las costosas entradas para los partidos han frenado la demanda y los analistas afirman que el entusiasmo es moderado comparado con otros Mundiales.

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Este débil comienzo sugiere que la estrategia tradicional de viajes para el Mundial —que suele depender de hinchas internacionales dispuestos a recorrer largas distancias y gastar mucho dinero para seguir a sus equipos— está fallando. En cambio, los costos, los obstáculos para las visas y la logística de asistir a partidos ​en 16 ciudades de tres países han resultado ⁠ser un factor disuasorio.

Los viajeros estadounidenses, en un país donde el fútbol es menos popular que en Europa, no están llenando el vacío.

"En general, es ‌una decepción. No hay otra palabra que pueda decir", afirmó Vijay Dandapani, presidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la ⁠Ciudad de Nueva York, que recortó en un 60% su previsión de ingresos por habitaciones ⁠de hotel vinculados al Mundial, a unos 60 millones de dólares, según indicó.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

ESPERANZA DE UN REPUNTE

Las reservas de vuelos desde Europa a la mayoría de las ciudades sede para junio y julio han bajado un 3,8% de media respecto al año anterior, ⁠según Cirium, incluso después de que los europeos ya hubieran reducido sus viajes a Estados Unidos el año pasado. Las reservas desde Europa ​a Nueva York, sede de la final del 19 de julio, se han desplomado un 15,8%, según Cirium.

La FIFA ‌había previsto que 1,2 millones de aficionados llegarían a la ciudad, pero ‌Dandapani señaló que la asociación hotelera de Nueva York solo espera medio millón. Asimismo, indicó que recientemente se ha producido un pequeño repunte en ⁠las reservas de aficionados de Reino Unido y Noruega, lo que calificó de "señal positiva".

Los hoteles esperan un repunte de última hora tras la conclusión de la fase de grupos, a pesar de los desalentadores datos iniciales. Las reservas medias en las ciudades sede solo han aumentado un 0,5% con respecto al año anterior, según la empresa de análisis CoStar.

Varios hoteles de Nueva York están ofreciendo descuentos en las habitaciones, dijo Dandapani, incluido el New York Hilton Midtown, el hotel más ​grande de la ciudad, que ‌ha reducido a la mitad las tarifas para el torneo a 415 dólares por noche, en comparación con las anunciadas en diciembre, señaló.

Hilton afirmó en abril que estaba registrando un gran volumen de reservas, impulsado por Nueva York. Al mes siguiente, Marriott señaló que "obviamente aún queda mucho por reservar, dado que aún no se han decidido los emparejamientos exactos para la segunda mitad de la competición".

Hilton se negó a hacer comentarios, mientras que Marriott no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

"Algunos aficionados se están saltando el Mundial por completo", afirmó Andy Milne, ⁠hincha británico y autor del libro "That World Cup Guy". "Algunos amigos míos se van a Ibiza para ver todos los partidos por televisión por una fracción del precio. Otros se van a Las Vegas. Seguirá costando dinero, pero mucho menos que las entradas, el viaje, los hoteles y el transporte a los estadios".

Incluso los aficionados adinerados, que han impulsado los resultados de las agencias de viajes estadounidenses, están esperando a que se definan los emparejamientos o a que sus equipos avancen en la competición antes de comprometerse a viajar, según la agencia de viajes deportivos de lujo Roadtrips.

Los aficionados de más de la mitad de los países clasificados necesitan visas para entrar en Estados Unidos, lo que añade costos e incertidumbre a los viajeros, que ya se muestran recelosos ante el endurecimiento de los controles fronterizos. El Gobierno denegó la entrada a ‌un árbitro somalí por supuestos vínculos con "presuntos miembros de organizaciones terroristas".

Las prácticas de venta de entradas de la FIFA también han disgustado a muchos aficionados. Los organizadores introdujeron precios base récord y, por primera vez, tarifas dinámicas que encarecieron los costos según se acercaba el torneo. La decisión de la FIFA de permitir precios de reventa sin límite infló aún más los costos y atrajo el escrutinio de las autoridades reguladoras.

La entrada más barata en ciudades anfitrionas como Nueva York y Miami se acerca ahora a los 1.000 dólares, según TicketData.

Incluso aunque los precios de las entradas se reduzcan a la mitad a medida que se acercan los partidos clave, la ‌demanda de última hora podría seguir siendo escasa, ya que los hinchas foráneos siguen enfrentándose al costo y la complejidad de reservar el viaje y conseguir visa con tan poca antelación, según Dana Lattouf, de Tickitto, una distribuidora de entradas británica.

Los alquileres vacacionales, que permiten a los grupos compartir los gastos, son uno de los pocos aspectos ‌positivos. Airbnb dijo a los inversores en mayo ⁠que el Mundial iba camino de convertirse en su mayor evento hasta la fecha.

Los datos de la empresa de análisis de alquileres a corto plazo AirDNA muestran que las reservas, especialmente de alquileres económicos, están aumentando en ciudades sede como Boston y Los ​Ángeles.

Las tarifas medias diarias reservadas para los alquileres en las ciudades sede eran de 218 dólares, mientras que los viajeros que busquen ahora pagarían unos 335 dólares en un cálculo al 8 de junio, según AirDNA, ya que los anfitriones suben los precios para captar la demanda de última hora.

"Hay mucha más demanda de ocio en todas estas ciudades debido al Mundial. Eso es innegable", afirmó Jamie Lane, economista jefe de AirDNA.

(Reporte adicional de Shivansh Tiwary; editado en español por Carlos Serrano)