El Real Madrid ficha a Cucurella en su primer traspaso desde el regreso de Mourinho

Premier League - Chelsea contra Nottingham Forest

El Real ​Madrid fichó el lunes al lateral izquierdo español Marc Cucurella, procedente del Chelsea, con un contrato de ‌seis años, lo que ‌supone la primera incorporación del club de LaLiga desde que José Mourinho fue nombrado como nuevo entrenador.

Los clubes no revelaron los términos financieros, pero medios británicos informaron de que la operación tenía un valor de hasta 51,8 millones de libras (69,5 millones de dólares).

"El Real Madrid C. F. ​y el Chelsea ⁠FC han llegado a un acuerdo para el traspaso ‌del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a ⁠nuestro club durante las próximas seis ⁠temporadas, hasta el 30 de junio de 2032", dijo el Real Madrid en un comunicado.

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El Real Madrid busca reforzarse tras ⁠una decepcionante temporada 2025-26, en la que no ​logró el título de LaLiga y fue ‌eliminado de la Liga de ‌Campeones en cuartos de final.

El presidente del club, Florentino ⁠Pérez, que recientemente prolongó su mandato cuatro años más, había prometido reforzar las opciones defensivas del Real Madrid durante su campaña de reelección.

Cucurella llegó al Chelsea procedente del ​Brighton & Hove ‌Albion en 2022 en una operación valorada, según reportes, en hasta 63 millones de libras, y disputó 163 partidos en todas las competiciones con el club del oeste de Londres.

El jugador de 27 ⁠años tuvo una primera temporada complicada en Stamford Bridge, con dificultades para encontrar forma y regularidad.

Más tarde se consolidó como titular habitual con el entrenador Enzo Maresca, a menudo utilizado como lateral invertido, y ganó la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes en 2025.

También se ha convertido en una pieza ‌clave de la selección española desde su debut en 2021, con 23 partidos internacionales bajo las órdenes de Luis de la Fuente y el título de la Eurocopa en 2024. Forma parte de la convocatoria de España para el Mundial ‌de 2026.

En marzo, Cucurella criticó públicamente la estrategia de fichajes del Chelsea centrada en jugadores jóvenes, al afirmar que el club ‌necesitaba encontrar un ⁠mejor equilibrio entre experiencia y juventud.

El Chelsea terminó la temporada 2025-26 de la Premier League ​en el décimo puesto, fuera de las plazas de clasificación europea.

(1 dólar = 0,7453 libras)

Con información de Reuters