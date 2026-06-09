El Real Madrid confirma la salida del entrenador Arbeloa

FOTO ARCHIVO-El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, reacciona en el partido de LaLiga ante Athletic de Bilbao

El ​Real Madrid confirmó el martes que Álvaro Arbeloa dejará de ser entrenador ‌del primer equipo ‌de mutuo acuerdo.

Arbeloa, exdefensa del Madrid y que antes había entrenado a los equipos juveniles y de la cantera del club, fue nombrado en enero para sustituir a su compatriota Xabi Alonso ​y llevó al ⁠15 veces campeón de Europa a ‌terminar en segunda posición en ⁠LaLiga.

Alonso había dimitido tras ⁠la derrota en la Supercopa de España ante el Barcelona, pero Arbeloa también tuvo ⁠dificultades para calmar un vestuario fracturado ​a medida que el rendimiento ‌del equipo iba decayendo.

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"El ‌Real Madrid C. F. y Álvaro ⁠Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", señaló el ​comunicado.

"El ‌Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ⁠ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club".

En vísperas de la votación del domingo, el presidente del club, Florentino Pérez, dejó claro que tiene la ‌intención de nombrar a José Mourinho como entrenador, lo que ha avivado las especulaciones de los medios sobre el regreso del exentrenador al Real Madrid.

La temporada del Real ‌Madrid se desmoronó en varios frentes, incluyendo la eliminación en cuartos de final de la ‌Liga de ⁠Campeones ante el Bayern Munich y el segundo puesto en ​LaLiga, por detrás del campeón, el Barcelona.

(Reportaje de Paras J. Haji en Bangalore. Editado en español por Javier López de Lérida)