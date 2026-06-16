El neozelandés Garbett queda fuera del Mundial por una lesión en los isquiotibiales

El centrocampista neozelandés Matt Garbett quedó descartado para el Mundial tras sufrir una lesión en los isquiotibiales durante un entrenamiento antes del empate 2-2 de su selección con Irán en su debut del Grupo G el lunes.
"Los pensamientos de todo el plantel están con Matt en este momento y estamos destrozados por que no pueda jugar el torneo", dijo New Zealand Football en una publicación en redes sociales.
El delantero del Auckland FC Logan Rogerson será el sustituto de Garbett, que juega en el Peterborough United, de la tercera división inglesa.
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"Matty es un buen amigo mío y estoy realmente destrozado por él", dijo Rogerson en un comunicado del Auckland. "Es una sensación rara, para ser honesto, algo contradictoria, porque también estoy muy ilusionado por ir allí y reunirme con el equipo".
El próximo partido de Nueva Zelanda será contra Egipto el 21 de junio.
Con información de Reuters