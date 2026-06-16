El neozelandés Garbett queda fuera del Mundial por una lesión en los isquiotibiales

FOTO DE ARCHIVO. 2 de junio de 2026; Fort Lauderdale, Florida, EEUU; El delantero neozelandés Matthew Garbett (7) realiza un pase contra Haití durante la segunda parte en el Chase Stadium

​El centrocampista neozelandés Matt Garbett quedó descartado ‌para el ‌Mundial tras sufrir una lesión en los isquiotibiales durante un entrenamiento antes del empate 2-2 de su selección con Irán ​en su ⁠debut del Grupo ‌G el lunes.

"Los pensamientos ⁠de todo ⁠el plantel están con Matt en este momento y ⁠estamos destrozados por que ​no pueda jugar ‌el torneo", dijo ‌New Zealand Football en ⁠una publicación en redes sociales.

El delantero del Auckland FC Logan Rogerson ​será ‌el sustituto de Garbett, que juega en el Peterborough United, de la tercera división ⁠inglesa.

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"Matty es un buen amigo mío y estoy realmente destrozado por él", dijo Rogerson en un comunicado del Auckland. "Es una sensación ‌rara, para ser honesto, algo contradictoria, porque también estoy muy ilusionado por ir allí y reunirme con ‌el equipo".

El próximo partido de Nueva Zelanda será contra Egipto ‌el ⁠21 de junio.

Con información de Reuters