El deporte no puede convertirse en un lujo, dice alcalde NY al presentar planes para transmitir Mundial

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, celebra durante el desfile de los New York Knicks

​El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tiene previsto retransmitir los partidos del Mundial en cientos de puntos repartidos por los cinco distritos de la ciudad para que los ‌deportes sean más accesibles a los ‌aficionados.

Se retransmitirá una selección de partidos en las pantallas digitales LinkNYC de 55 pulgadas que se encuentran repartidas por las esquinas de toda la ciudad y que suelen mostrar anuncios publicitarios o mensajes de interés público.

Mamdani negoció para retransmitir dos partidos de las finales de la NBA en estas pantallas este mes, una iniciativa destinada a permitir que los neoyorquinos que no tienen acceso a la televisión abierta o al streaming pudieran ver cómo sus queridos Knicks rompían una sequía de ​títulos de 53 años.

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"Cualquier infraestructura ⁠de la que dispongamos, deberíamos utilizarla", dijo Mamdani a Reuters el jueves.

"Vamos a retransmitir algunos ‌partidos en cientos de quioscos repartidos por los cinco distritos. Y va ⁠a ser una oportunidad para que los neoyorquinos se sumerjan ⁠de verdad en la Copa Mundial, de la misma forma en que todos nos hemos sumergido en esta increíble campaña de los Knicks".

Asistir a los partidos del Mundial que Estados Unidos coorganiza ⁠con Canadá y México ha resultado más caro que nunca.

La política de precios variables ​de las entradas ha puesto los partidos fuera del alcance de muchos aficionados, ‌con un precio mínimo para los partidos en ‌Nueva York/Nueva Jersey y Miami que se acercaba a los 1.000 dólares en los ⁠días previos al torneo.

Mamdani, de 34 años, un demócrata que movilizó a los votantes jóvenes el año pasado, colaboró con el Comité Organizador de Nueva York y Nueva Jersey para conseguir 1.000 entradas asequibles para que los neoyorquinos pudieran asistir al torneo, a un precio de 50 dólares cada ​una, con transporte ‌gratuito de ida y vuelta en autobús.

"Si permitimos que el deporte se convierta en un bien de lujo, también permitimos que se aleje de sus raíces como expresión de la clase trabajadora, y no solo como algo en lo que participar, sino también como algo de lo que formar parte", dijo Mamdani, quien celebró la ⁠victoria de los Knicks en un desfile con confeti en el centro de Manhattan el jueves.

"Es hora de asegurarnos de verdad de que no dejamos atrás a ningún neoyorquino cuando hablamos de deporte, y deberíamos hablar de ello en el mismo contexto en el que hablamos de las cosas en torno a las que la gente también construye sus vidas".

A principios de este mes, la alcaldía lanzó una línea de camisetas de fútbol inspiradas en la ciudad de Nueva York para celebrar el Mundial.

Las camisetas, fabricadas en ‌Brooklyn, se vendieron a precio de costo, según la revista GQ, por unos 50 dólares cada una, en comparación con los 130 dólares que costaba una camiseta de Estados Unidos en los quioscos de los estadios del Mundial.

Un portavoz de la alcaldía dijo que la tirada inicial de 1.500 camisetas se agotó y que ya se estaba preparando otra remesa.

Mamdani asistió al primer partido del Mundial en ‌el estadio de Nueva York/Nueva Jersey vistiendo una de esas camisetas y publicó una foto suya en las gradas más económicas con el siguiente pie de foto: "1.000 neoyorquinos ganaron nuestro sorteo de entradas asequibles para el Mundial".

"Hoy ‌lo hemos celebrado en ⁠las gradas durante el primer partido de Nueva York/Nueva Jersey del torneo. El deporte rey es de todos".

"Queremos que estos torneos, que estos momentos, sean algo ​al alcance también de la gente trabajadora y no solo algo que se pasen el día intentando averiguar cómo pueden ver en streaming", dijo Mamdani, seguidor desde hace mucho tiempo del Arsenal, campeón de la Premier League inglesa.

Con información de Reuters