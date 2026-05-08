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El Bournemouth aparta al español Álex Jiménez mientras investiga publicaciones en redes sociales

08 de mayo, 2026 | 09.51

​El Bournemouth ha excluido al defensa español Álex Jiménez de ‌la convocatoria para ‌el partido del sábado contra el Fulham, después de que el club de la Premier League anunciara el viernes que estaba investigando unas publicaciones en redes ​sociales.

El club ⁠dijo que estaba al corriente ‌de las publicaciones en redes ⁠sociales relacionadas con ⁠Jiménez, pero no dio más detalles al respecto.

"El club es consciente de ⁠la gravedad del asunto y ​actualmente se está investigando", ‌dijo el club ‌en un comunicado.

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"En consecuencia, Alex ⁠no formará parte de la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana ​contra el ‌Fulham y el club no hará más comentarios por el momento".

Reuters ha intentado ponerse en contacto con Jiménez a ⁠través de sus representantes para recabar sus comentarios.

Jiménez, que llegó inicialmente cedido por el AC Milan y fue fichado de forma definitiva en febrero, ha disputado 31 partidos de ‌la Premier League con el Bournemouth esta temporada.

El Bournemouth, que ocupa la sexta posición en la clasificación, lucha por clasificarse para las ‌competiciones europeas de la próxima temporada. Se encuentra a seis puntos del Aston ‌Villa, ⁠quinto clasificado, a falta de tres jornadas para el ​final.

Con información de Reuters

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