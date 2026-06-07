Ecuador golea 3-0 a Guatemala en amistoso previo a su debut en el Mundial

​La selección de fútbol de Ecuador goleó el domingo 3-0 ‌a Guatemala en ‌su último partido de preparación, a una semana de su debut en el Mundial, permitiendo al director técnico Sebastián Beccacece definir el equipo ideal para arrancar ​en el ⁠torneo que se disputará en ‌Estados Unidos, México y Canadá.

Los ⁠goles los anotaron ⁠Jordy Caicedo, Nilson Angulo y Pervis Estupiñan.

En la primera parte, el equipo ⁠andino mostró superioridad en varios ​momentos del partido que ‌se jugó en ‌el Scotts Miracle-Gro Field de ⁠Columbus.

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Una falta del arquero rival sobre Alán Minda dentro del área provocó un tiro penal ​a favor ‌de Ecuador. Caicedo ejecutó y abrió el marcador para el equipo sudamericano a los 19 minutos.

En la segunda parte ⁠del encuentro, Angulo amplió el marcador para Ecuador al rematar de cabeza un centro de Angelo Preciado a los 73 minutos.

Cinco minutos después, Estupiñán aprovechó una mala salida del ‌portero rival y anotó con un tiro de larga distancia.

Ecuador se presentará en el Mundial el 14 de junio ante Costa de ‌Marfil en Filadelfia. En el segundo partido del Grupo E, jugará contra Curazao ‌el ⁠20 de junio en Kansas City, y cinco días ​después enfrentará a Alemania en Nueva Jersey.

Con información de Reuters