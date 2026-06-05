DT Inglaterra resta importancia a campo de juego y clima antes de amistoso con Nueva Zelanda

Amistoso Internacional - Conferencia de Prensa de Inglaterra

Los preparativos de Inglaterra para el Mundial se han visto afectados por la posibilidad ‌de que el ‌campo de juego no esté en buenas condiciones para el amistoso del sábado contra Nueva Zelanda, así como por el tiempo inesperadamente lluvioso en Florida.

Pero el DT Thomas Tuchel ha dicho que, pese a todo, está tranquilo.

Inglaterra está aprovechando el partido ​en Tampa, el ⁠primero de los dos encuentros de preparación ‌antes de su debut en el Grupo ⁠L contra Croacia el 17 ⁠de junio en Dallas, para ayudar a los jugadores a aclimatarse al calor y la humedad.

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Si bien ⁠la lluvia persistente y el cielo nublado ​no eran lo esperado, Tuchel afirmó ‌que las condiciones no habían ‌alterado los entrenamientos.

"Simplemente nos ha demostrado que ⁠puedes planificar lo que quieras, pero la vida hace lo que quiere", dijo Tuchel a periodistas el viernes.

"Ha llovido mucho, el cielo ha estado ​muy nublado, ‌algo muy inusual (...) Hoy ha sido el primer día completo de sol, que es lo que queríamos".

Las fotos del campo para el amistoso han suscitado preocupación por la ⁠calidad de la superficie y el riesgo de lesiones.

"Lo que he oído hasta ahora es que debería estar bien", dijo Tuchel. "Solo vi una foto, que me preocupó un poco".

Tuchel dijo que prevé dar minutos a todos sus jugadores.

"El plan es jugar mañana 45-45 minutos ‌con dos equipos completos para que todos dispongan del mismo tiempo de juego", afirmó.

Inglaterra se enfrentará a Costa Rica el martes en un segundo partido amistoso antes de que el equipo se traslade a ‌su campo de entrenamiento en Kansas City para prepararse para su debut en el torneo. Tras el choque ‌con Croacia, ⁠Inglaterra se medirá con Ghana y Panamá en sus otros partidos de la ​fase inicial.

Nueva Zelanda, en tanto, quedó encuadrada en el Grupo G junto a Irán, Bélgica y Egipto.

Con información de Reuters