DT de Túnez se suma a una lista indeseada de destituciones durante el Mundial

FOTO DE ARCHIVO-Entrenamiento de España para la Copa Mundial de la FIFA

La destitución de Sabri Lamouchi como seleccionador de Túnez tras un partido en el Mundial lo sitúa en una lista en ‌la que figura uno de ‌los entrenadores más exitosos de la historia del torneo.

El exinternacional francés fue destituido el lunes después de que Túnez sufrió una goleada 5-1 ante Suecia en su primer partido en el torneo.

Había sido nombrado en enero, en sustitución de Sami Trabelsi, quien fue despedido tras la eliminación del país norteafricano en octavos de final de la Copa Africana de Naciones celebrada ​en Marruecos.

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Túnez también destituyó ⁠a Henryk Kasperczak tras dos partidos del Mundial de 1998 en Francia, ‌luego de perder contra Inglaterra y Colombia. Ali Selmi se ⁠hizo cargo del último partido, en el ⁠que el equipo empató 1-1 contra Rumania en París.

En el mismo torneo, Carlos Alberto Parreira fue destituido en Arabia Saudita y Cha Bum-kun en Corea ⁠del Sur.

El brasileño Parreira también figura en las listas más ilustres ​de logros en la Copa del Mundo. Posee el ‌récord de haber entrenado en más ‌torneos y, solo cuatro años antes de que los sauditas lo ⁠despidieran tras dos partidos en la fase final de 1998, había llevado a Brasil al título en Estados Unidos.

En 1954, el seleccionador de Escocia, Andy Beattie, dimitió tras el partido inaugural del torneo en Suiza, mientras que ​el seleccionador ‌de Francia Raymond Domenech quedó prácticamente al margen del último partido de su equipo en 2010, en el que cayó ante Sudáfrica en Bloemfontein tras un motín de los jugadores que lo dejó prácticamente sin autoridad en el banquillo.

España destituyó a Julen Lopetegui ⁠unas 48 horas antes de su debut en el Mundial de Rusia 2018, cuando se supo que había negociado su fichaje por el Real Madrid tras el torneo. Lopetegui dirige actualmente a Qatar.

Túnez tiene una larga tradición de despidos precipitados e hizo lo mismo cuando fue sede de la Copa Africana de Naciones de 1994, tras perder el partido inaugural 2-0 ante Malí. Youssef Zouaoui fue ‌destituido al día siguiente y asumió Faouzi Benzarti, quien resultó incapaz de ayudar al equipo a pasar a la siguiente ronda.

Quizá el despido más famoso de un torneo de fútbol ocurrió en la Copa Africana de Naciones de Costa de Marfil a principios de 2024, cuando Jean-Louis Gasset abandonó el cargo tras ‌una primera ronda desastrosa para el local, que solo logró pasar a la fase eliminatoria como última de las cuatro mejores terceras clasificadas de los grupos y ‌sufrió una sorprendente derrota ⁠4-0 a manos de la pequeña Guinea Ecuatorial.

Su ayudante, Emerse Fae, lideró la campaña de Costa de Marfil, que ​acabó alzándose con el trofeo en una remontada digna de un cuento de hadas.

El nuevo seleccionador de Túnez para el actual Mundial es el también francés Hervé Renard.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)