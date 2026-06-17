DT de Inglaterra Tuchel dice que el Mundial es la cima de su carrera como entrenador

Conferencia de prensa de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Thomas Tuchel, quien liderará a Inglaterra por primera vez en el Mundial cuando su equipo se enfrente a Croacia el miércoles en ‌el Dallas Stadium por el Grupo ‌L, destacó su inminente participación en el torneo como la cima de su carrera como entrenador.

El alemán ha cosechado numerosos títulos durante de su carrera como DT. Ganó títulos de liga tanto en su país natal como en Francia antes de llevar al Chelsea a conquistar la Liga de Campeones en 2021.

Pero el técnico de 52 años se mostró rotundo respecto a la magnitud de la ​Copa del Mundo, en ⁠la que busca conseguir el segundo título de Inglaterra, 60 años después ‌del primero.

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"Está a lo más alto", dijo Tuchel, levantando la mano. "Sin ⁠duda. Fácil. Es el mejor escenario, es ⁠el torneo más grande del mundo, la competencia más importante, donde los mejores jugadores compiten en un mismo torneo. Así es", agregó.

"Estoy agradecido por tener la oportunidad ⁠de ser el seleccionador de Inglaterra y de vivir la experiencia de ​dirigir un equipo en un Mundial. Esto conlleva una ‌responsabilidad y quiero estar a la altura ‌de ella, impulsar al equipo, prepararlo y apoyar a los jugadores para ⁠que den lo mejor de sí mismos".

"Soñamos. Soñamos. Tenemos derecho a soñar, pero no queremos hacernos ilusiones. Esto conlleva responsabilidad y esfuerzo. Queremos esforzarnos y merecernos el resultado. Eso es lo que haremos, y empezamos mañana", declaró el DT.

Tuchel ​se ha visto ‌obligado a realizar un cambio de última hora en su plantilla debido a la lesión de Tino Livramento. El lateral del Newcastle United ha sido sustituido por Trevoh Chalobah, del Chelsea, en vísperas de su primer partido.

"Hemos convocado a Trevoh Chalobah porque así podemos dar ⁠libertad a Jarell Quansah y a Djed Spence en ambos flancos como laterales", explicó Tuchel. "Trevoh viene como alternativa en el centro de la defensa y nos da una cobertura completa en la zaga de cuatro".

El partido supone el primer encuentro entre ambas selecciones en un Mundial desde que Croacia derrotara a la Inglaterra de Gareth Southgate en las semifinales de 2018, y Tuchel se mostró cauteloso ante el equipo de Zlatko ‌Dalic a pesar de que sus rivales ya no son tan jóvenes.

"Creo que es bastante obvio que siguen contando con el núcleo del centro del campo, con (Mateo) Kovacic y Luka Modrić como ejes de su juego", señaló.

"Tienen una línea de tres defensas muy fuerte y muy sólida, y con Mateo y Luka Modrić siguen contando con ‌el corazón del equipo en el centro del campo. Siempre suponen una amenaza con (Iván) Perišić en la banda izquierda, que es ambidiestro y puede centrar tanto hacia dentro como ‌hacia fuera", sostuvo.

"Tienen experiencia ⁠en torneos, cuentan con un seleccionador muy experimentado en este tipo de competiciones, son emotivos, tradicionalmente son una selección fuerte y ​eso es a lo que nos enfrentamos". "Estoy convencido de que sabemos lo que hay que hacer. Es un equipo fuerte y les tenemos un gran respeto", sentenció Tuchel.

Con información de Reuters