DT Dalic dice que Croacia no puede permitirse ningún error tras caída ante Inglaterra en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra vs Croacia

​El seleccionador Zlatko Dalic dijo que Croacia ya no tiene margen de error en el Mundial tras caer ‌por 4-2 ante Inglaterra, ‌en un entretenido partido inaugural del Grupo L disputado el miércoles en el Dallas Stadium.

Los croatas remontaron en dos ocasiones para empatar a 2-2 al filo del descanso, pero no pudieron responder a los dos goles de Inglaterra en la segunda parte.

Dalic, que llevó a su selección a la final ​del Mundial de ⁠2018 y a las semifinales hace cuatro años en Qatar, ‌señaló que era fundamental que sus jugadores se ⁠recuperaran rápidamente de cara a los ⁠partidos que les quedan en la fase de grupos frente a Panamá y Ghana.

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"No es fácil perder", dijo a los periodistas. "Pierdes ⁠la confianza en ti mismo, y eso no ​es bueno. Debemos prepararnos muy bien para ‌los dos próximos partidos de la ‌fase de grupos. Es muy importante para nosotros estar ⁠al nivel adecuado tras esta derrota. No nos podemos permitir más errores", agregó.

"No podemos permitirnos malos partidos ni errores. No diría que este haya sido un mal partido. Cometimos algunos ​errores... Nuestro ‌rival nos castigó. Tenemos dos partidos por delante, son nuevos comienzos".

Dalic se mostró especialmente crítico con el trabajo defensivo de su equipo en las jugadas a balón parado, ya que dos de los goles ⁠de Inglaterra llegaron tras saques de esquina.

"Solíamos ser bastante buenos en las jugadas a balón parado. No encajábamos goles tan fácilmente, y habíamos entrenado específicamente para este rival. Sabíamos cómo iba a jugar Inglaterra", dijo.

"Ha sido desastroso, sobre todo ante un equipo como Inglaterra. Alrededor del 40% de sus goles provienen de jugadas a ‌balón parado. Debemos corregirlo y evitar errores similares en el futuro", añadió.

Dalic señaló que el equipo había ganado confianza gracias a los goles de Petar Musa y Martin Baturina, que neutralizaron los dos primeros tantos de Harry Kane para Inglaterra. Sin embargo, ‌el gol que marcó el inglés Jude Bellingham poco después del descanso desanimó a sus jugadores.

"Tuvimos diez minutos después de eso que fueron ‌realmente bastante malos", ⁠dijo.

"Intentamos volver a meternos en el partido, pero no lo conseguimos. Ha sido un partido extraño. ​Cometimos muchos errores, sobre todo en las jugadas a balón parado, pero debo felicitar a Inglaterra".

Con información de Reuters