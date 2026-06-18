DT Dalic dice que Croacia no puede permitirse ningún error tras caída ante Inglaterra en el Mundial

El seleccionador Zlatko Dalic dijo que Croacia ya no tiene margen de error en el Mundial tras caer por 4-2 ante Inglaterra, en un entretenido partido inaugural del Grupo L disputado el miércoles en el Dallas Stadium.
Los croatas remontaron en dos ocasiones para empatar a 2-2 al filo del descanso, pero no pudieron responder a los dos goles de Inglaterra en la segunda parte.
Dalic, que llevó a su selección a la final del Mundial de 2018 y a las semifinales hace cuatro años en Qatar, señaló que era fundamental que sus jugadores se recuperaran rápidamente de cara a los partidos que les quedan en la fase de grupos frente a Panamá y Ghana.
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"No es fácil perder", dijo a los periodistas. "Pierdes la confianza en ti mismo, y eso no es bueno. Debemos prepararnos muy bien para los dos próximos partidos de la fase de grupos. Es muy importante para nosotros estar al nivel adecuado tras esta derrota. No nos podemos permitir más errores", agregó.
"No podemos permitirnos malos partidos ni errores. No diría que este haya sido un mal partido. Cometimos algunos errores... Nuestro rival nos castigó. Tenemos dos partidos por delante, son nuevos comienzos".
Dalic se mostró especialmente crítico con el trabajo defensivo de su equipo en las jugadas a balón parado, ya que dos de los goles de Inglaterra llegaron tras saques de esquina.
"Solíamos ser bastante buenos en las jugadas a balón parado. No encajábamos goles tan fácilmente, y habíamos entrenado específicamente para este rival. Sabíamos cómo iba a jugar Inglaterra", dijo.
"Ha sido desastroso, sobre todo ante un equipo como Inglaterra. Alrededor del 40% de sus goles provienen de jugadas a balón parado. Debemos corregirlo y evitar errores similares en el futuro", añadió.
Dalic señaló que el equipo había ganado confianza gracias a los goles de Petar Musa y Martin Baturina, que neutralizaron los dos primeros tantos de Harry Kane para Inglaterra. Sin embargo, el gol que marcó el inglés Jude Bellingham poco después del descanso desanimó a sus jugadores.
"Tuvimos diez minutos después de eso que fueron realmente bastante malos", dijo.
"Intentamos volver a meternos en el partido, pero no lo conseguimos. Ha sido un partido extraño. Cometimos muchos errores, sobre todo en las jugadas a balón parado, pero debo felicitar a Inglaterra".
Con información de Reuters