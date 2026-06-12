DT Broos lamenta tarjetas rojas, pero ve motivos de optimismo tras derrota de Sudáfrica ante México

El entrenador de Sudáfrica Hugo Broos reacciona durante la derrota por el Grupo A ante México

Por Janina Nuno ​Rios

CIUDAD DE MÉXICO, 11 jun (Reuters) - El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, afirmó que su ‌equipo puede sacar aspectos ‌para confiar tras la derrota 2-0 ante México en el Grupo A del Mundial, un partido en el que terminó con nueve jugadores.

Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez dieron la victoria a México en el Estadio Azteca, ​pero Broos señaló ⁠que el marcador no refleja del todo ‌el rendimiento defensivo de su equipo frente ⁠a los coanfitriones ante ⁠más de 80.000 aficionados presentes en el partido inaugural del Mundial.

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"Estás jugando un Mundial, estás jugando contra ⁠un equipo realmente bueno, pero hicimos un ​buen partido", declaró Broos a periodistas. "Vi ‌a un México desesperado. ‌No sabían qué hacer con el balón. La ⁠organización defensiva fue perfecta".

Sudáfrica tuvo dificultades para crear ocasiones y Broos reconoció que su equipo debe mejorar en ataque si quiere mantener vivas ​sus ‌esperanzas de pasar a la fase eliminatoria.

"Ofensivamente creo que tenemos que mejorar", afirmó. "Si podemos jugar el mismo partido pero ser mejores en ataque, entonces estoy seguro de que ⁠obtendremos un mejor resultado".

La derrota dejó a Sudáfrica ante retos adicionales después de que Sphephelo Sithole y Themba Zwane fueran expulsados en un partido en el que también vio la tarjeta roja el capitán de México, César Montes, en el primer choque ‌inaugural de un Mundial en el que tres jugadores se fueron antes a las duchas.

Broos aceptó la expulsión de Sithole por impedir una ocasión de gol, pero cuestionó la decisión que llevó a la ‌tarjeta roja de Zwane.

"La primera tarjeta creo que hay que aceptarla. La segunda, creo que se puede ‌discutir porque es ⁠el jugador mexicano quien bloquea a mi jugador", dijo. "Pero es la valoración ​del árbitro y tenemos que aceptarla".

Sudáfrica se enfrentará ahora a la República Checa en Atlanta.

Con información de Reuters