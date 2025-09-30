Un famoso mural de Diego Maradona en La Plata fue vandalizado por un grupo de encapuchados

Un mural de Diego Maradona fue vandalizado por un grupo de personas que llegó en caravana.

El fútbol argentino se despertó este martes con una preocupante noticia. Un mural dedicado a Diego Armando Maradona, ubicado en un paredón del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue vandalizado con manchas de pintura roja por un grupo de personas, que se marcharon luego de realizar el acto.

Según indicaron fuentes periodsíticas de La Plata, el ataque habría sucedido minutos después de la medianoche por gente encapuchada. que llegó en una caravana de motos. Además de vandalizar el reconocido homenaje de Maradona, la banda, que aún no fue identificada, también atacó otras obras artísticas de ídolos populares, como la de René Favoloro.

Cuando la noticia se expandió, socios y fanáticos del "Lobo" se acercaron al estadio Juan Carmelo Zerillo y limpiaron casi en su totalidad las manchas del mural de Diego, que fue inaugurado en 2021 por el colectivo "Armando Gimnasia", casi un año después del fallecimiento del máximo ídolo popular de nuestro país.

Si bien algunos hinchas del "Tripero" responsabilizaron de los hechos a barrabravas de Estudiantes de La Plata, por el momento no hay nombres ni personas vinculadas al club "Pincha" de forma oficial. Además, cabe resaltar, que en el pasado reciente, ambas instituciones sufrieron agresiones de este tipo en las inmediaciones de su estadio.

El mural restaurado por hinchas del "Lobo".

Los murales de Diego Maradona