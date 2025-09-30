Mastantuono se avivó y ayudó a Real Madrid: el penalazo por Champions League

Franco Mastantuno, clave en Real Madrid por la Champions League: el penalazo ante el Kairat de Kazajistán.

Franco Mastantuono volvió a ser protagonista en Real Madrid de España. En la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 frente a Kairat de Kazajistán, el futuro crack de la Selección Argentina aprovechó su titularidad a pura astucia para ayudar a su equipo a abrir el marcador en condición de visitante.

A los 26 minutos, depsués de un largo pelotazo cruzado, un defensor kazajo intentó cederle el balón con la cabeza al arquero. Sin embargo, Mastantuono observó que la pelota quedó corta, la punteó, el portero se lo llevó puesto con todo el cuerpo y el árbitro cobró el claro penal para la "Casa Blanca".

Luego, Kylian Mbappé, que minutos antes había tenido una oportunidad clarísima frente al arco, cambió la infracción por gol y puso el 1 a 0 para el elenco de la capital española. Para este encuentro, después de la dura derrota 5 a 2 frewnte a Atlético de Madrid, el DT decidió poner un equipo con jugadores que no venían teniendo protagonismo, como David Alaba, Raús Asencio, Fran García y Dani Ceballos.

Cabe resaltar que, en la primera fecha de la Champions, el "Merengue" había vencido 2 a 1 al Olympique de Marsella en condición de local, con ambos tantos del francés que, hasta el momento, es el máximo goleador del certamen (3). En la próxima fecha, los de Alonso recibirán a Juventus en su estadio, el 22 de octubre, en lo que será uno de los partidos más atrayentes de primera fase.

La cláusula de rescisión de Franco Mastantuono en Real Madrid

Mastantuono ya se encuentra en Real Madrid y la joya surgida de River Plate se ganó la confianza tanto de su entrenador, Xabi Alonso, como también de los hinchas. Pero el respaldo que recibe día a día también hace crecer la ilusión de los argentinos, frente a lo que puede ser su proyección en la Selección Argentina, al ya haber debutado en la mayor con solo 18 años.

Su situación se refleja en como en poco más de un año y medio pasó de debutar en la primera de River a ser titular en el Real Madrid. Y en el medio, un pase histórico del futbolista al club "Merengue" por 45 millones de eros netos qque le quedaron a River, y que fue un desembolso aún mayor en total para la institución. Por este motivo es que Florentino Pérez decidió realizarle un contrato largo y una cláusula que es histórica.

De cuánto es la cláusula de rescisión de Franco Mastantuono