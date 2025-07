Otro revés en el caso Maradona: suspendieron el juicio por jurados a la enfermera

Suspendieron otro juicio por la muerte de Diego Maradona: la Justicia dejó stand by una causa contra la enfermera, una de las acusadas

El caso de la muerte de Diego Maradona continúa sumando nuevos capítulos, luego del escándalo alrededor de la jueza Julieta Makintach. Después de algunas irregularidades, el juicio por jurado popular contra Dahiana Gisela Madrid, enfermera acusada por la muerte del Diez, fue suspendido provisoriamente hasta que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro resuelva si las nulidades del debate técnico ingresan en este proceso.

Según reveló Infobae, la jueza a cargo del proceso, María Coelho, determinó este jueves que la continuidad del juicio contra la enfermera quede sujeta a la definición sobre los alcances que tiene la nulidad, dictada previamente por los jueces del TOC Nº3 de San Isidro.

Coelho reveló su decisión en la audiencia preliminar, en la que todas las partes habían consensuado ponerse de acuerdo con las pruebas a presentar en el proceso oral, para después fijar la fecha del comienzo del debate.

Sin embargo, todo cambió de un momento a otro. En el inicio, los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, defensores de Dalma y Giannina Maradona, solicitaron la suspensión de la audiencia después de fundamentar que había quedado anulada con la decisión ejercidad por los otros magistrados.

La jueza María Coelho, quien decidió suspender el juicio contra la enfermera de Maradona. (Foto: Infobae).

La situación generó tensión en la audiencia, a tal punto que el defensor de la enfermera imputada, Rodolfo Baqué, se cruzó con los abogados de la querella, los fiscales y hasta la propia jueza, a quien la acusó de vulnerar el derecho de la defensa, según reconstruyó Infobae.

Sin embargo, la acción de los abogados fue apoyada por toda la querella y los fiscales Patricio Ferrari y Come Iribarren. El que tomó una postura diferente fue el representante de Jana Maradona, Felix Linfante, quien, a pesar de compartir algunos aspectos de los planteado, agregó una diferencia sustancial.

El letrado profundizó en que la nulidad decretada en el marco del juicio por la participación de Makintach en el documental fue resuelta por un tribunal de solo dos jueces, o sea, que estaba desintegrado. Sobre eso, el abogado manifestó que lo atinado sería que el nuevo órgano designado para la causa (el TOC Nº7) se expida sobre la resolución y determine los alcances de la nulidad: si esta se aplica solamente para el juicio que estaba en curso o si es desde las audiencias previas, en las que justamente se definió que la enfermera Madrid enfrente un juicio por jurados.

De la exposición del abogado de Jana maradona, la jueza Coelho tomó sus fundamentos para comunicar la resolución. Luego de un cuarto intermedio, la jueza, que había comenzado la audiencia criticando a Makintach por colaborar con la “ya desdibubjada reputación de la justicia argentina", decidió suspender la audiencia preliminar y el juicio por jurados.

Suspendieron oficialmente a Makintach

Después de que Makintach presentara una renuncia formal en los Tribunales de San Isidro, los legisladores que integran el juicio político contra Julieta Makintach definieron este jueves -de forma unánime- suspender a la jueza de su cargo tras el escándalo por el documental ilegal en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La jueza no podrá retomar sus funciones por tiempo indeterminado -y no por 90 días, como se había dispuesto en primer momento- y se le descontará un 40% del sueldo, que hasta el momento cobraba en su totalidad. Hasta el momento, la magistrada estaba suspendida de manera preventiva por orden de la Corte Suprema de Buenos Aires, que decidió apartarla de su tribunal por tres meses.

Mientras continúa el jury de enjuiciamiento contra Makintach, resta aguardar por la determinación del gobernador bonaerense Axel Kicillof respecto de la renuncia: si la acepta, quedará efectiva y si la rechaza, continuará el proceso de jury que podría destituirla de su cargo.

En caso de que acepten la renuncia de Makintach y no atraviesa el jury, la magistrada tendrá la posibilidad de ocupar algún cargo en la Justicia en un futuro. En cambio, si atraviesa el jurado de enjuiciamiento y es hallada culpable, no podrá ser parte del Poder Judicial otra vez y hasta podrán no aceptar su matrícula en colegios de abogados. A su vez, si le aceptan la renuncia o es desplazada con un jury no recibirá la jubilación de la caja de magistrados.